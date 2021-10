Qué canal transmite Atlético Madrid vs. Barcelona por La Liga de España

Se viene un partido más que interesante tratándose de dos equipos que son de los más reconocidos a nivel mundial y principalmente local. En este caso, el Atlético Madrid se medirá ante Barcelona por la octava jornada de La Liga de España. El mismo se disputará HOY, sábado 2 de octubre, desde el Estadio Wanda Metropolitano con transmisión EN VIVO hacia Sudamérica (excepto Bolivia, Brasil y Paraguay) de DirecTV Sports. Mientras que en México se verá por SKY Sports, y en Estados Unidos por ESPN+.

+Mira el MINUTO a MINUTO entre Atlético Madrid y Barcelona

No un comienzo arrollador el que presentó el equipo local, pero de todos modos y por ser el campeón defensor su candidatura nunca estará en discusión. El "Colchonero" viene de ganar de manera sufrida al Milan en la Champions League, aunque de forma local culminó su invicto al caer frente a Deportivo Alavés por la mínima diferencia. Ante ello, el cuadro que posee a los argentinos Rodrigo De Paul, Ángel Correa, los uruguayos José María Giménez, Luis Suárez mas el mexicano Héctor Herrera, son dirigidos por el albiceleste Diego "Cholo" Simeone y van cuartos con 14 unidades, a tres su archirrival puntero.

Mientras que la visita sigue inmerso en un clima de dudas, pocas certezas y un rendimiento lejos de lo que mínimamente puede proponer el conjunto catalán, esté o no Lionel Messi como no ocurre tras su ida a PSG. En la semana, los "Culés" padecieron una durísima caída 3-0 ante Benfica por Champions y todavía no sumaron puntos por las dos derrotas. Pero en el plano local, aún son uno de los invictos y más aún tras el triunfo 3-0 con Levante de la semana pasada, además de que deben un juego pendiente. Ante ello, los comandados por Ronald Koeman van octavos con 12 puntos, a cinco del Real.

Un empate sin goles es lo que refleja el antecedente más cercano entre ambos equipos. Aunque Atlético fue el último en ganar entre sí. en el 1-0 logrado el 21 de noviembre del 2020 con gol de Yannick Ferreira-Carrasco. Mientras que Barcelona no se impone, tanto oficialmente como de visitante, desde el 1° de diciembre del 2019, en la victoria por la mínima diferencia con el tanto de Lionel Messi.

+El último duelo entre Barcelona y Atlético

Atlético Madrid vs. Barcelona: ¿cuándo y dónde ver el partido por La Liga de España?

El partido Atlético Madrid vs. Barcelona se llevará a cabo HOY, sábado 2 de octubre, desde el Estadio Wanda Metropolitano y por la octava jornada de La Liga de España.

Horario y canal de TV por país

España: 21:00 horas por Movistar LaLiga (M46 O110), Movistar LaLiga UHD (M440 O111), Movistar LaLiga 1 (M47 O112) y LaLiga TV Bar

Argentina: 16:00 horas por DirecTV Sports

Bolivia: 15:00 sin TV confirmada

Brasil: 16:00 horas por FOX Sports

Chile: 16:00 horas por DirecTV Sports

Colombia: 14:00 horas por DirecTV Sports

Ecuador: 14:00 horas por DirecTV Sports

Estados Unidos: 12:00 PT y 15:00 ET por ESPN +

México: 14:00 horas por SKY Sports

Paraguay: 15:00 sin TV confirmada

Perú: 14:00 horas por DirecTV Sports

Uruguay: 16:00 horas por DirecTV Sports

Venezuela: 15:00 horas por DirecTV Sports