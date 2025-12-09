Desde que España se encaminó para quedarse con el primer puesto de su zona en las Eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que se habla de que en marzo disputará ante Argentina la Finalissima, el certamen que enfrenta a los vigentes campeones de la Copa América y de la Euro.

Como la Roja ya se clasificó, no tendrá que disputar el Repechaje, con lo cual tendrá su calendario libre, algo que confirmó con su último compromiso con Turquía en la fecha FIFA de noviembre. Sin embargo, las negociaciones entre las partes involucradas se están demorando más de lo pensado (estarían tratando de dar con un acuerdo económico para jugar en Qatar o Arabia Saudí, pero de momento no llega).

Encima, a las dudas que ya estaban instaladas, el sorteo de la Copa del Mundo no ayudó para que la Finalissima se pueda concretar antes del torneo que se llevará a cabo en tierras norteamericanas, puesto que podría darse un cruce en 16vos de Final entre Argentina y España, y ninguno de los dos, ante esa probabilidad, quiere arriesgarse a adelantar el enfrentamiento.

Al respecto, el que opinó fue Maxi Rodríguez, en una conversación con el diario Marca. ”Son dos potencias. España lleva tiempo demostrando un nivel altísimo y hoy está muy bien. Argentina igual. Son partidos que todos quieren jugar, pero justo antes de un Mundial, con toda la presión… Se enfrentan dos candidatos. Cualquiera que gane estará bien”, comentó la Fiera.

Pero además, el rosarino soltó una frase que va en línea con la chance palpable de que se postergue para después de la Copa Mundial: ”Creo que si les preguntas a los dos entrenadores, ninguno la quiere jugar. Pero también es lindo medirse. A pocos meses del Mundial quizá preferís un amistoso para regular y probar. Aquí no se puede probar: hay que ganar. Pero siempre es lindo jugar finales. Verlas por televisión no es lo mismo”.

Maxi Rodríguez maravillado con el proceso de Lionel Scaloni

Maxi Rodríguez compartió plantel con Lionel Scaloni. Y al conocerlo, admitió que no lo imaginaba en el cargo que se encuentra llevando adelante desde el 2019: ”Sinceramente, no lo veía a Leo como entrenador. Tenía el perfil, pero en ese momento no lo imaginaba, y menos en la selección y tan pronto. Cuando llegó fue muy cuestionado, por no tener nombre o chapa, que no garantizan nada porque todo depende del resultado. Él fue construyendo algo muy bueno, es muy cercano al jugador. Los resultados lo avalaron y ganó todo: Mundial, Finalísima, dos Copas América. Ha hecho unas eliminatorias bárbaras. Lo de Scaloni es increíble”.

