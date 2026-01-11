Ángel Mena otra vez protagonizó varios rumores del mercado de pases 2026 y tras ser sondeado de varios clubes, ya decidió su futuro. El volante ecuatoriano una vez más pasará de volver a Emelec.

Orense SC seguirá contando con Ángel Mena para el 2026, cumpliendo el año que le resta de contrato. El club machaleño lo incluyó en su planificación deportiva tras ser titular en el 2025.

Mena no concretó su vuelta a Emelec por el factor económico, ya que el club azul no le pudo igualar los más de 20 mil dólares mensuales que gana en el equipo ‘bananero’.

Desde Perú y la segunda división de México también lo intentaron fichar, en México fue campeón varias veces con Club León y Pachuca. Ángel Mena podría regresar a Emelec como agente libre.

Los fichajes que ha hecho Emelec para el 2026

Emelec por el momento solo tiene un pre acuerdo con Miller Bolaños para el 2026, y aunque hay rumores de otros jugadores como Ángel Mena, aún no hay nada concreto.

Ángel Mena – Emelec. Foto: Getty

