Emelec

Ángel Mena sonó para Emelec pero confirman el equipo que lo tendrá para el 2026

Ángel Mena recibió el llamado de Emelec y de varios clubes del exterior y revelan dónde jugará el volante ecuatoriano en el 2026.

Por Gustavo Dávila

Lo llamó Emelec y Ángel Mena decidió dónde jugará en el 2026 Foto: Getty

Ángel Mena otra vez protagonizó varios rumores del mercado de pases 2026 y tras ser sondeado de varios clubes, ya decidió su futuro. El volante ecuatoriano una vez más pasará de volver a Emelec.

Orense SC seguirá contando con Ángel Mena para el 2026, cumpliendo el año que le resta de contrato. El club machaleño lo incluyó en su planificación deportiva tras ser titular en el 2025.

Mena no concretó su vuelta a Emelec por el factor económico, ya que el club azul no le pudo igualar los más de 20 mil dólares mensuales que gana en el equipo ‘bananero’.

Desde Perú y la segunda división de México también lo intentaron fichar, en México fue campeón varias veces con Club León y Pachuca. Ángel Mena podría regresar a Emelec como agente libre.

Los fichajes que ha hecho Emelec para el 2026

Emelec por el momento solo tiene un pre acuerdo con Miller Bolaños para el 2026, y aunque hay rumores de otros jugadores como Ángel Mena, aún no hay nada concreto.

Ángel Mena – Emelec. Foto: Getty

En resumen

  • Ángel Mena continuará en Orense SC durante el 2026 para cumplir su año de contrato.
  • El salario de Ángel Mena en el equipo machaleño supera los 20 mil dólares mensuales.
  • Emelec solo mantiene un preacuerdo con Miller Bolaños para la temporada deportiva de 2026.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
