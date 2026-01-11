‘Tuka’ Ordóñez definió su equipo para este 2026

Roberto ‘Tuka’ Ordóñez aún está decidido a seguir su carrera a sus 40 años de edad y el delantero ecuatoriano recibió varias ofertas y ya decidió su futuro para el 2026.

Recibió una oferta del Sport Boys de Perú, sin embargo ‘Tuka’ decidió renovar por una temporada más con el Cuenca Juniors. El delantero consiguió el ascenso de Segunda Categoría a LigaPro Serie B.

Incluso se hablaba de que ‘Tuka’ se ofreció a Emelec para un segundo ciclo con el club tras haber estado en el 2021. Los azules lo descartaron debido a que buscaban opciones más frescas.

En LigaPro también lo contactaron, Delfín SC sorprendió a todos y ofertó por el regreso de uno de sus campeones 2019 sin embargo con la venta del equipo ya no habría retorno.

En Cuenca Juniors fue titular y pieza clave para el ascenso del equipo azuayo, aunque no pudieron quedarse con el campeonato tras perder con Liga de Portoviejo.

¿Cuántos años tiene ‘La Tuka’ Ordóñez?

El histórico goleador estará cumpliendo 41 años en mayo de la próxima temporada. Si llega a firmar por un equipo de primera división, sería uno de los jugadores más longevos en estar jugando en la LigaPro, ganando dos campeonatos uno con Aucas otro con Delfín.

Roberto ‘Tuka’ Ordóñez – Cuenca Juniors

