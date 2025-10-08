España teme perder a dos de los pilares de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está cada vez más cerca. Por lo que todo lo que sucede en la temporada puede afectar directamente en el armado de las listas que los seleccionadores deben enviar a la FIFA en el mes de junio (por cierto, el próximo 5 de diciembre habrá una votación de la que participarán los entrenadores de los combinados clasificados para saber si las nóminas serán de 26, 28 o 30 integrantes).

Es en este contexto en el que Luis de la Fuente, estratega de la Selección de España, teme que no puedan llegar en condiciones al certamen vernáculo dos de sus principales figuras de su proceso. Es que el presente de ambos no es nada bueno luego de haber sufrido rotura de ligamentos entre septiembre y octubre del año pasado.

Se trata de Rodri Hernández y de Dani Carvajal. El mediocampista del Manchester City padeció la lesión el 22 de septiembre, mientras que el lateral derecho del Real Madrid transitó por la misma lamentable experiencia, casi dos semanas después, el 5 de octubre.

Y lo cierto es que ninguno de los dos volvió a ser el mismo. Y no solo en el nivel futbolístico, sino en la regularidad en el campo de juego. Rodri Hernández apenas sumó 12 presencias en diferentes partidos desde su retorno, de los cuales solo dos pudo completar. Encima, contra el Brentford el último fin de semana, debió ser reemplazado a los 20 minutos por una molestia muscular.

Y por el lado de Dani Carvajal, el panorama es igual o peor. Desde que le dieron el alta jugó 8 compromisos y solo en uno participó de los 90 minutos. Para colmo de males, le brotó un desgarro en el Derbi Madrileño del pasado 27 de septiembre, motivo por el que quedó desafectado durante, por lo menos, un mes (la misma razón por la que no pudo ser citado para los partidos de la fecha FIFA de octubre).

¿Cuándo juega España vs. Georgia y Bulgaria?

La Selección de España se enfrentará a Georgia, este sábado 11 de octubre a las 20:45 horas CET, y a Bulgaria, el martes 14 a la misma hora, por las fechas 3 y 4 del Grupo E de las Eliminatorias de la UEFA para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Si gana sus dos encuentros y Turquía empata con Georgia y empata o pierde con Bulgaria, ya se asegurará su plaza para el campeonato que se disputará el año que viene.

La lista de convocados de Luis de la Fuente para la fecha FIFA de octubre

Porteros

Unai Simón (Athletic Club)

David Raya (Arsenal)

Álex Remiro (Real Sociedad)

Defensores

Pedro Porro (Tottenham)

Robin Le Normand (Atlético de Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Dani Vivian (Athletic Club)

Aymeric Laporte (Athletic Club)

Marc Cucurella (Chelsea)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Centrocampistas

Rodri (Manchester City)

Martín Zubimendi (Arsenal)

Pablo Barrios (Atlético de Madrid)

Aleix García (Bayer Leverkusen)

Mikel Merino (Real Sociedad)

Pedri (Barcelona)

Álex Baena (Atlético de Madrid)

Dani Olmo (Barcelona)

Delanteros

Lamine Yamal (Barcelona)

Ferran Torres (Barcelona)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Samu Aghehowa (Oporto)

Jorge de Frutos (Rayo Vallecano)

Jesús Rodríguez (Como)

Yeremy Pino (Crystal Palace)

Borja Iglesias (Celta)

