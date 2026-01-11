DT del Arsenal habló de la lesión de Piero Hincapié y encendió las alarmas

Piero Hincapié sigue siendo una de las dudas que maneja el Arsenal para sus siguientes partidos, y también para la Selección de Ecuador. Aún no hay diagnóstico oficial de su lesión pero Mikel Arteta se mostró pesimista al respecto.

Los primeros reportes extraoficiales señalaban de una lesión que lo iba a tener unn mes fuera de las canchas, esto cuando ya estaba consolidado en el primer equipo como titular.

El DT del club señaló que el lunes le harán más pruebas pero que “las primeras sensaciones no son positivas, mañana sabremos más información pero esperamos que no sea grave”, dijo Arteta.

Hincapié viene arrastranndo molestias en su ingle y ahora en su muslo, el ecuatoriano encendió las alarmas cuando intentó hacer un esfuerzo leve y no pudo sin sentir dolor.

El mes de baja podría desembocar en que en su regreso las otras opciones defensivas del Arsenal tengan el puesto de titular. El ecuatoriano fue baja en la FA Cup.

Los números de Piero Hincapié en Arsenal

En toda la temporada con Arsenal, Piero Hincapié ya ha jugado más de 1.000 minutos con los ‘Gunners’. El ecuatoriano lleva en cancha 15 partidos. Es la segunda lesión que sufre, ya que a inicios de curso, cuando recién llegó, tuvo una lesión en la ingle.

