HOY | EN DIRECTO | EN VIVO | ONLINE | Se viene un partido interesante en lo que tiene que ver con la continuidad del campeonato inglés, donde por la cuarta jornada de la Premier League, hay que decir que Chelsea se medirá ante Aston Villa. Dicho duelo se estará disputando en el Stamford Bridge HOY, sábado 11 de septiembre. El juego tendrá la transmisión ONLINE, vía streaming, por Star+ en Sudamérica (excepto Brasil), pero se puede ver EN VIVO y EN DIRECTO en México por SKY Sports.

Pasamos por la realidad de los clubes, sabiendo que el equipo que será local tendrá que estrenarse entresemana en la defensa de su mejor gesta de la pasada campaña: la UEFA Champions League. Pero antes de dicho duelo, hay que decir que los "Blues" aún no perdieron en el plano local tras dos victorias, 3-0 contra Crystal Palace y 2-0 frente a Arsenal, mas una igualdad en 1 ante Liverpool. Ante ello los comandados por Thomas Tuchel suman siete puntos y marchan cuartos. De ganar, este cuadro llegará a la victoria 600 en la historia de la Premier League.

Mientras que la vista no comenzó de la mejor forma un certamen en el cual se los catalogó como un posible equipo revelación por las inversiones ejercidas tras la venta de Jack Grealish. Hace poquito se impusieron ante Newcastle por 2-0, luego empataron en 1 con Brentford y cayeron ante Watford por 3-2. Ante ello, los liderados por Dean Smith se ubican en el undécimo lugar, sumando un total de cuatro unidades.

Los dos equipos arriban con novedades en cuanto a los futbolistas sudamericanos. Por un lado, el Chelsea no tendrá a disposición al brasileño Thiago Silva debido a que FIFA prohibió que sean utilizados por una fecha los jugadores que no fueron cedidos por los clubes a sus respectivas selecciones para las Eliminatorias. Mientras que Aston Villa no podrá contar con Emiliano Martínez y Emiliano Buendía debido a que cumplen con la cuarentena obligatoria tras haber acudido a la citación de Argentina para el camino hacia el Mundial de Qatar 2022.

Cuando se vieron las caras de manera reciente, remontándose al día 23 de mayo del presente año, lo cierto es que el Aston Villa triunfó por 2-1 como local.

Chelsea vs. Aston Villa: ¿cuándo y a qué hora juegan por la Premier League?

El partido Chelsea vs. Aston Villa se llevará a cabo este sábado 11 de septiembre, en Stamford Bridge, por la jornada 4 de la Premier League de Inglaterra.

Horario por país

Argentina: 13:30

Bolivia: 12:30

Brasil: 13:30

Chile: 13:30

Colombia: 11:30

Ecuador: 11:30

España: 18:30

Estados Unidos: 09:30 PT y 12:30 ET

México: 11:30

Paraguay: 12:30

Perú: 11:30

Uruguay: 13:30

Venezuela: 12:30

Chelsea vs. Aston Villa: ¿cómo ver el partido por la Premier League?

El compromiso se podrá ver ONLINE desde Sudamérica (a excepción de Brasil) mediante Star+. Además, será transmitido EN VIVO para Brasil a través de ESPN, mientras que en México se podrá seguir EN DIRECTO por SKY Sports. En Estados Unidos, se podrá observar por NBC Universo y, en España, por DAZN y DAZN 1.