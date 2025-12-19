La histórica cifra que pagaría Manchester City por Moisés Caicedo

En uno de los nuevos rumores del mercado europeo, Moisés Caicedo vuelve a estar entre las posibles salidas del Chelsea. Medios ingleses apuntan a que el Manchester City piensa en Enzo Maresca como reemplazo de Pep Guardiola y uno de sus pedidos es el ecuatoriano.

Guardiola dejará el Manchester City luego de su contrato y recomendó al italiano. Maresca mira en su actual Chelsea por fichajes y el favorito es el volante ecuatoriano. La cifra rondaría los 300 millones de euros si es que se concreta el fichaje del seleccionado de Ecuador.

Para que los blues si quiera consideren vender a su volante titular y figura, serán al menos 200 millones de dólares los que deberán pagar los ‘Citizens’. Y en salario también es una inversión fuerte.

Con un contrato mínimo de 5 años, serán cerca de 15 millones de euros limpios que cobraría Moisés Caicedo en el Manchester City, cifra apenas superior de lo que el Chelsea iba a pagarle en su renovación.

Claro que dependerá todo de la voluntad también del jugador, si quiere quedarse en el club dónde ya ganó dos títulos o si prefiere dar el salto al dominador de la Premier en los últimos años.

Los equipos interesados en Moisés Caicedo

De momento, en Moisés Caicedo, hay dos equipos muy interesados como lo son Paris Saint Germain y Real Madrid. El cambio de agente del volante ecuatoriano también podría traer una postura diferente para estos dos clubes que están atentos al tricolor.

Moisés Caicedo – Selección de Ecuador

¿Cuándo vuelve a jugar Chelsea en la Premier League y por dónde ver?

Chelsea volverá a la acción en la Premier League en un partido clave contra Newcastle. Es un encuentro en el que los ‘Blues’ se pueden meter de nuevo a la pelea por la Liga o desprenderse totalmente de este objetivo. El ecuatoriano se jugará este sábado 20 de diciembre de 2025 desde las 7H30 y se podrá ver el plan Premium de Disney+.

