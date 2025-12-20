Todo Ecuador consternado: El informe sobre Moisés Caicedo que preocupa a todos ¿Se puede romper?

Moisés Caicedo es uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad, sin embargo, este estatus lo ha llevado a tener un cúmulo de minutos, que en lugar de ser valorable, ya comienza a ser muy preocupante. Hace poco el mismo jugador reveló estar muy cansado.

Ahora desde FIFPro se reveló un informe que preocupa a todos los aficionados de Ecuador y también a los de Chelsea. Ya que en este documento, se detalla que Moisés Caicedo es uno de los jugadores que más ha viajado en el mundo en esta temporada, teniendo muy poco descanso.

De acuerdo a este análisis, Moisés Caicedo viajó un gran total 134.134 km en 27 travesías para disputar partidos con el Chelsea y la selección, teniendo un promedio de 3 a 4 días de descanso. Muy poco para un jugador profesional de tan alto nivel.

Ya Moisés Caicedo alertó de estar muy cansado y sentirse agotado cuando la actual temporada no ha llegado ni a la mitad. El ecuatoriano también tuvo que hacer varios viajes para jugar con Ecuador, aunque en octubre, desde ‘La Tri’ decidieron no convocarlo.

Moisés Caicedo viene jugando irregularmente en los últimos días. (Foto: GettyImages)

En las últimas dos semanas, Moisés Caicedo viene teniendo una actividad muy irregular en Chelsea, ya que el ecuatoriano fue expulsado en el partido de la Premier League contra Arsenal, y desde entonces se perdió 3 encuentros, recién volvió este sábado para enfrentar a Newcastle.

A todo este delicado momento de Moisés Caicedo, también hay que sumarle que el mismo jugador ecuatoriano reveló estar jugando con una lesión en su rodilla, lo cual lo puede comprometer su participación en el Mundial de 2026. Desde la Selección de Ecuador están muy preocupados por él.

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

En todo lo que va de temporada, Moisés Caicedo ha jugado un total de 26 partidos entre todas las competencias. Marcando 4 goles y dando 2 asistencias. En cancha ha estado ya más de 2.100 minutos, siendo uno de los jugadores con más minutos en lo que va de temporada.

El valor de mercado de Moisés Caicedo

Moisés Caicedo tiene actualmente un valor de mercado de 110 millones de dólares, siendo el jugador más caro de toda la historia del fútbol ecuatoriano. ‘Niño Moi’ está entre los jugadores más caros de todo el mundo en su posición en este momento.

