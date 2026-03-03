Tras el enojo de Arbeloa, esta será la sanción para Mastantuono por su expulsión ante Getafe

Ambiente de crisis total en Real Madrid. La derrota ante Getafe en el Santiago Bernabéu deja tocado a los blancos en la lucha por LaLiga. Jornada negra en todos los sentidos y donde la expulsión de Franco Mastantuono refleja la impotencia de un equipo que se juega el año en 12 días. Esta será la sanción del argentino tras sus palabras a Alejandro Muñiz Ruiz.

El acta indica que Mastantuono tuvo una desconsideración con Alejandro Muñiz Ruiz. Hito clave para entender a cuantos partidos puede irse su roja directa en los últimos minutos vs. Getafe. Salvo giro de 180 grados, el argentino se pierde el partido del viernes ante Celta de Vigo como visitante e igualmente el del Elche del sábado 14 de marzo. Volvería para el derbi de la capital contra Atlético de Madrid del 22 de marzo en cuanto a LaLiga se refiere.

“Son cosas que no pueden pasar, como la de Mastantuono. No sé exactamente qué le ha dicho al árbitro, pero si lo ha expulsado será por algo. No podemos tener este tipo de acciones. Entiendo que tanto la amarilla de Huijsen como la de Carreras son acciones del juego, pero nos van a hacer tener tres bajas importantes para el partido de Balaídos. No creo que hayan sido buscadas por los jugadores”, reflexiones del entrenador del Real Madrid en rueda de prensa. Muchas críticas a Franco de afición y medios en horas posteriores a una derrota que no es menor.

Y la verdad es que Mastantuono podría haber tenido un peor escenario. La normativa es España es clara: si un jugador insulta a un colegiado su sanción irá de los 4 a los 8 partidos oficiales. Es la vía que por ejemplo, terminó en un castigo de 7 partidos para Matías Ameyda como DT del Sevilla. El argentino, veremos de que forma, solo podrá jugar ante Manchester City hasta antes de la llegada del fin de marzo.

Arbeloa, enojado por a expulsión de Mastantuono vs. Getafe: GETTY

“En el minuto 90, el jugador (30) Mastantuono, Franco, fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse hacia mi persona, a voz en grito, en los siguientes términos hasta en dos ocasiones: ‘Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza‘”, es lo dicta el acta arbitral de Alejandro Muñiz Ruiz. Derrota dura para Real Madrid y para un ex River Plate que veremos como vuelve a la titular en un equipo que en los próximos 12 días se juega la vida en LaLiga y en la Champions League.

Datos de crisis en Real Madrid

Pensar en dos temporadas sin títulos por primera vez desde el 2009 ya no es solo una posibilidad. Pero es que la cosa va a más cuando se ven las últimas decisiones para intentar salvar una campaña que está lejos de ser amable. Real Madrid, con la derrota de anoche, cayó en dos jornadas consecutivas de LaLiga por primera vez desde el 2019, cuando hincó rodilla en una semana ante Real Sociedad y Real Betis. El cóctel Osasuna y Getafe pasa factura.

El cambio de entrenador tampoco ha conseguido el revuelo deseado. Xabi Alonso se fue de Real Madrid con 5 derrotas en 28 partidos y ante rivales como: Atlético de Madrid, Manchester City, Barcelona, Celta o Liverpool. Álvaro Arbeloa ya tiene 4 pasos en falso en 12 partidos (33% de los partidos), pero ante conjuntos como Albacete, Benfica, Osasuna y Getafe. En los próximos 12 días habrá dos partidos vs. Pep Guardiola y un derbi contra Diego Simeone que veremos como deja una campaña lejos de ser amable para los merengues.

