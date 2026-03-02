En el mundo del fútbol quedó un precedente con la sanción provisional de un partido que UEFA le dio a Gianluca Prestianni luego de que el extremo argentino se tapara la boca con la camiseta para decirle algo a Vinicius Jr. Supuestamente, fue un insulto racista. Messi no hizo la de Prestianni y sorprendió a todos con unas palabras al árbitro de Inter Miami vs. Orlando City.

¡A los hechos! Inter Miami no la pasaba nada bien en el Clásico de California de la segunda fecha de la MLS 2026 y perdía 2-0. Lionel Messi venía de estar muy enojado con la terna arbitral de la derrota 3-0 ante Los Angeles FC, así que sentó un precedente para que las cosas no terminaran con un reclamo público al final del partido.

Al ver que, supuestamente, el árbitro Ismail Elfath estaba inclinando la cancha cobrando más de lo que debía a favor de Orlando City, Messi decidió no hacer la de Gianluca Prestianni de taparse la boca y quedó en evidencia ante las cámaras de televisión lo que le dijo al juez central. ¿Fue grave?

Esto le dijo Messi al árbitro de Inter Miami vs. Orlando City cuando perdían

Lionel Messi y el árbitro Ismail Elfath. (Foto: Getty Images)

Lejos de llegar a insultar como habría pasado con Prestianni, Lionel Messi lo que sí hizo fue hacerle un fuerte reclamo al árbitro Ismail Elfath. “¡Siempre lo mismo! ¡Cuenta a ambos equipos por igual!”, fueron las palabras del ’10’ de Inter Miami al juez central, según la cuenta de X ‘M10GOAT’.

Palabras de Messi al árbitro de Inter Miami vs Orlando City. (Foto: X / @M10GOAT)

La calificación de Messi en la victoria de Inter Miami en el clásico ante Orlando City

Lionel Messi recibió una calificación casi perfecta en la victoria 4-2 de Inter Miami ante Orlando City con los 9.5 puntos que le dio el portal experto ‘Sofa Score’ por, entre otros motivos deportivos, dos goles, cuatro tiros a puerta, tres pases clave y seis de once duelos ganados.

