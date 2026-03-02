River Plate tiene nuevo DT y esta fue la primera decisión del club con Kendry Páez

River Plate iniciará una nueva era cuando Eduardo Coudet asuma como nuevo entrenador en las próximas semanas. Sin embargo, este lunes, 2 de marzo de 2026, tienen un nuevo partido ante Independiente Rivadavia. Para esto, desde el club se tomó una decisión con Kendry Páez.

El ecuatoriano ya está al tope desde lo físico y finalmente no tuvo una lesión grave. Incluso jugó en la despedida de Gallardo. De ahí que, Marcelo Escudero, DT interino y el club, decidieran que Kendry Páez formara parte de la convocatoria para este partido.

Por lo cual, Páez podría empezar como titular en la fecha, o nuevamente volver al banco de suplentes. El ecuatoriano debe ya empezar a sumar minutos y continuidad pensando en ganarse un lugar con el siguiente DT, y también en tener ritmo para el Mundial.

Kendry, a jornada seguida, entra en la convocatoria de River Plate y finalmente se espera que el jugador ecuatoriano sea cada vez más importante en Argentina. El rival es complicado, independiente Rivadavia, que eliminó a River en la anterior edición de la Copa Argentina.

Ya en la jornada anterior, Kendry Páez terminó muy cerca de marcar su primer gol con River. Sin embargo, la pelota se marchó desviada en un tiro libre. El ecuatoriano viene entrando bien en los encuentros y poco a poco se podría ganar un lugar como titular.

¿A qué hora juega Independiente de Rivadavia vs River?

El partido de River para Ecuador comenzará desde las 19H30 de este lunes, 2 de marzo de 2026. Podría ser la gran oportunidad de ver más minutos en cancha a Kendry Páez. El encuentro se verá en ESPN Premium y también en el mismo plan de Disney+.

En síntesis:

Eduardo Coudet asumirá como nuevo entrenador de River Plate en las próximas semanas.

asumirá como nuevo entrenador de en las próximas semanas. Kendry Páez integra la convocatoria para enfrentar a Independiente Rivadavia este 2 de marzo.

integra la convocatoria para enfrentar a este 2 de marzo. El futbolista ecuatoriano no presenta lesiones graves y sumó minutos en la despedida de Gallardo.

