Enzo Maresca es actualmente uno de los mejores entrenadores del fútbol europeo, tras su campeonato del mundo con Chelsea. Sin embargo, su futuro en los ‘Blues’ cada vez parece más lejano, y ahora hasta un campeón de Champions buscó su fichaje.

Desde Inglaterra trasciende que Manchester City está interesado en Enzo Maresca como su nuevo entrenador, si finalmente se confirma que Pep Guardiola se marcha del club ciudadano. El entrenador ya estuvo en el Manchester City como asistente de Pep.

Por otro lado, la actual relación de Enzo Maresca con la directiva de Chelsea no es la mejor. El entrenador ya cuestionó un posible “carente” apoyo de la directiva ‘Blue’, por lo cual, en el equipo de Londres también le estarían buscando un reemplazo.

Asimismo, hace pocas semanas se informaba que Manchester City también ve con buenos ojos un movimiento por Moisés Caicedo. Con Enzo Maresca, como DT, esto se podría acelarar y suponer una negociación histórica en la Premier League si se lanzan por este fichaje.

Moisés Caicedo llegó a un gran nivel con Enzo Maresca en Chelsea. (Foto: GettyImages)

La relación entre Moisés Caicedo y Enzo Maresca en Chelsea es clave para el actual momento del club. El ecuatoriano mostró su mejor nivel bajo su dirección, y Maresca deja en claro que el tricolor es su jugador predilecto a jugar en todos los partidos que pueda.

Los números de Moisés Caicedo con Enzo Maresca como DT

Con Enzo Maresca como DT, Moisés Caicedo ha jugado un total de 70 partidos entre todas las competencias, el ecuatoriano ha marcado 6 goles y ha dado 7 asistencias. Lleva en cancha más de 5.000 minutos, siendo el DT con el que más ha jugado en toda su carrera.

Chelsea quiere renovar a Moisés Caicedo

Por todas las ofertas que siguen a Moisés Caicedo, el jugador ecuatoriano estaría muy cerca de renovar su contrato con Chelsea. El club ya adelantó conversaciones para mejorarle el salario, sin embargo, aún nada se ha firmado. Tiene contrato hasta finales de la temporada 2031.

¿Cuándo vuelve a jugar Chelsea en la Premier League y por dónde ver?

Chelsea volverá a la acción en la Premier League en un partido clave contra Newcastle. Es un encuentro en el que los ‘Blues’ se pueden meter de nuevo a la pelea por la Liga o desprenderse totalmente de este objetivo. El ecuatoriano se jugará este sábado 20 de diciembre de 2025 desde las 7H30 y se podrá ver el plan Premium de Disney+.

