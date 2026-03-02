España prefiere una sede europea para mudar la Finalissima

“Hay que buscar la mejor decisión para el interés del fútbol español. Una decisión responsable con la salud de los implicados”, dictan desde la Real Federación Española de Fútbol ahora mismo a BOLAVIP sobre el futuro de la Finalissima. Ya han comenzado las charlas para decidir el encuentro que enfrenta a La Roja con la Selección Argentina el 27 de marzo. La situación bélica en Oriente Medio no es el único problema a solventar.

Ahora mismo RFEF, AFA, Conmebol, UEFA y Qatar discuten que hacer. Desde España se aboga por intentar mantener el torneo en las fechas estipuladas siempre y cuando no afecte la integridad de los convocados por Luis De La Fuente. Eso sí, no se habla con la Federación del país de Oriente Medio y si con su Consejo Superior, quien es quien ha organizado la Finalissima y quien ha puesto montos encima de La Roja y la Albiceleste que van a cerca de 3 millones de euros por participar en este. El dinero pesa también en la trama. A esto hay que sumarle que los europeos ya tienen ocupadas las Fechas FIFA de septiembre y noviembre con la Nations League.

El dinero pesa y lo hace porque según han comentado a BOLAVIP desde la RFEF, las entradas del choque no las vendió ni UEFA ni España ni Argentina, sino el promotor del partido en Qatar. Está todo vendido desde hace semanas para que Lionel Messi o Lamine Yamal pisen el Estadio Lusail el 27 de marzo. En caso de postergación (que se cancele ya es imposible), hay 88.000 personas a las que hay que responderles en materia económica y demás. Es algo que pesa y que hace parte de las charlas entre todos los implicados.

¿Entonces? Queda mucho, pero por La Roja se aboga por dejar el torneo en Europa si hay que buscar una nueva sede. No en España pero si una en el viejo continente por comodidad de ambas delegaciones, organizadores, movimiento de aficionados y hasta desplazamientos de miembros de ambas Federaciones. A BOLAVIP y de manera tajante, le descartan que España se quede sin partidos en la ventana FIFA del mes de marzo.

En España no descartan dejar la Finalissima en Europa una vez más: GETTY

Toda Europa espera novedades ahora mismo de esas reuniones entre RFEF, AFA, Conmebol, UEFA y Qatar. También por el escenario bélico en Oriente Medio a solamente 25 días de un encuentro donde España y Argentina tendrán su primera prueba de fuego antes del Mundial. Recordemos, y no es un dato menos, que además de la Finalissima se encuentran pactados amistosos con selecciones como Egipto o la propia Qatar que a gran escala también tienen todo vendido en tierras cercanas a Doha. España aboga de momento por mantener el torneo, no descarta que haya que postergarlo, pero por encima de todo pretende que se realice en un escenario sano para sus jugadores y cuerpo técnico.

Publicidad

Publicidad

Luis De La Fuente pide analizar otras sedes

En charla con TVE, el seleccionador de La Roja no dudó en proponer una vía distinta al Lusail para la Finalissima. Pide conciencia a la hora de buscar soluciones a una trama inesperada 48 horas atrás: ”Sabemos que las conversaciones están en marcha y que las negociaciones están en curso. Lo primero y más importante, obviamente, es que como sociedad queremos que cese el conflicto”.

“No sabemos realmente cuánto tiempo se prolongará, pero una vez que todo esté en marcha entiendo que la solución, si el partido no se puede jugar allí, sería buscar otra sede, si es que es posible…Lo entiendo así, creo que esa es básicamente la dirección de todas las negociaciones y de todos los que están trabajando en esto en todos los niveles”, reflexiones del DT de España en una charla integra que verá la luz en la noche europea. A la espera de novedades dentro y fuera del campo, por La Roja piden que se analicen otras sedes para la Finalissima.

Datos claves

La RFEF , AFA , UEFA y Conmebol negocian el futuro de la Finalissima del 27 de marzo .

, , UEFA y Conmebol negocian el futuro de la Finalissima del . El promotor en Catar ya vendió las 88.000 entradas disponibles para el Estadio Lusail.

ya vendió las disponibles para el Estadio Lusail. España y Argentina percibirían cerca de 3 millones de euros por participar en el encuentro.

Publicidad

Publicidad

ver también La Federación España tranquiliza a todos sobre la Finalissima con Argentina: “Tenemos la obligación de jugar”