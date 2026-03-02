La Federación España tranquiliza a todos sobre la Finalissima con Argentina: “Tenemos la obligación de jugar”

El futuro de la Finalissima es todo menos claro. La situación bélica en Oriente Medio no invita al optimismo para que España y Argentina se miden en Doha el 27 de marzo. Se viene una semana clave y de charlas entre todos los entes involucrados. Álvaro de Miguel, secretario general de la RFEF, tranquiliza en parte a la AFA sobre la realización de un choque donde también hay mucho dinero en juego.

“La situación allí es preocupante, pero la Finalissima no está suspendida. Catar ha informado que ha suspendido sus competiciones hasta nuevo aviso, pero eso no significa que esté suspendido. Tenemos la planificación deportiva para jugar ante Argentina y Egipto. Mantenemos ese deseo, aunque es cierto que hay que esperar. Es prematuro hacer un diagnóstico en relación a si se jugará el partido o si se jugará en Catar o no”, empezaba Álvaro de Miguel en la Cadena SER alrededor de los últimos hechos. Calma antes de tomar medidas. Ojo, por que cada Federación se lleva 3 millones de euros por la disputa del choque.

Eso sí, quiso dejar en claro que hay voluntad para jugar. Queda por definir lugar, fecha y ro encima de todo, estadio. No son pocas las opciones para dar un iro de 180 grados, así como tampoco la imposibilidad de saber cómo evolucionará la trama: “Tenemos la obligación de jugar esos dos partidos porque es necesario para cuerpo técnico y jugadores. Entiendo que, a nivel deportivo, tenemos la obligación de hacerlo: sea ante Argentina y Egipto en Catar o en otro sitio. La RFEF no puede permitirse el lujo de no jugar dos partidos amistosos antes de un Mundial”.

“A partir de mañana, estableceremos reuniones de trabajo con UEFA y CONMEBOL para ver el alcance real del conflicto y ver cómo gestionamos este encuentro. Es prematuro hacer una valoración, pero esta semana será determinante para saber qué se hará con este partido. Tenemos la necesidad de tener la garantía de que, en donde vayamos a jugar, haya un estado de seguridad y tranquilidad para nosotros. Espero tener noticias pronto“, finalizaba en charla con Cadena SER un Álvaro de Miguel que supone la primera voz en hablar sobre el futuro de la Finalissima.

Lusail era la sede en Qatar de la Finlassima desde hace meses: GETTY

Recordemos que además de España y Argentina, selecciones como Egipto o Qatar se encuentran a la espera de novedades. Son todas las naciones involucradas en una Fecha FIFA donde hablamos de la última ventana antes del Mundial a gran escala. También de todos los combinados que iban a jugar en Doha para calentar la llegada del torneo. No se descarta mover todo a una nueva sede.

Publicidad

Publicidad

Las consecuencias del conflicto para FIFA

Se viene un Mundial, mayoritariamente, en Estados Unidos. Uno de los territorios que está en medio de todo lo que ocurre ahora mismo en Oriente Medio. Los rumores alrededor de una posible renuncia de Irán a jugar el torneo, así como de otras selecciones por cuestiones de seguridad, ya han llegado a diferentes medios de comunicación. De momento desde Zurich, no hay medidas oficiales.

FIFA, además, tendrá que realizar declaraciones sobre el rol de USA en el torneo tras las operaciones militares en Irán. Desde Zurich se han mostrado más que tajantes en cuanto a medidas se refiere con naciones que manchen el deporte con guerra. Rusia ya lo sufrió por el conflicto en Ucrania años atrás y veremos que consecuencias sufre el balón por un contexto en el golfo pérsico que da para todo menos para asegurar finales a corto plazo.

Datos claves

Álvaro de Miguel confirmó que la Finalissima entre España y Argentina se mantiene para el 27 de marzo .

confirmó que la Finalissima entre y se mantiene para el . Ambas federaciones recibirán 3 millones de euros por disputar el encuentro en la sede de Catar .

de euros por disputar el encuentro en la sede de . La RFEF se reunirá con UEFA y CONMEBOL esta semana para evaluar la seguridad del conflicto.

Publicidad

Publicidad

ver también La dieta de Lamine Yamal con ayuno diurno que hará antes de la Finalissima