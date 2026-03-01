Moisés Caicedo es de los mejores volantes del mundo y de la Premier League y aunque su fichaje costaría cientos de millones, hay clubes que están pendientes del futuro del volante ecuatoriano.

El medio TeamTalks señala que Moisés Caicedo si estuvo en planes del Real Madrid para un traspaso que hubiera superado los 150 millones de euros. El mismo informativo dio a conocer la respuesta del Chelsea.

Los blues se negaron rotundamente en dejar ir al ecuatoriano y arrancaron ahí una oferta de renovación de su contrato con un salario mucho más alto. Esta postura generó que el Madrid desista, puesto que con el salario de Mbappé recién asumido, no podían fichar a otro salario de crack.

El medio apunta a que el Chelsea reconocía el interés también por el argentino Enzo Fernández y la estrategia es la misma. Ambos jugadores tienen ya una oferta de renovación con los ingleses.

En el caso del seleccionado ecuatoriano, es el segundo gigante de Europa que lo sondea tras el PSG de Francia. Moi tiene contrato vigente por cinco años más y firmaría cinco más de extensión.

El valor de mercado de Moisés Caicedo

Actualmente, Moisés Caicedo tiene un valor de 90 millones según la información de TransferMrkt Por lo cual, si el jugador ecuatoriano es vendido por Chelsea sería por una cifra superior a los 150 millones, ya que está en el mejor momento de su carrera y aún tiene 23 años de edad.

