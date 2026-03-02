Es tendencia:
¡Urgente! Barcelona SC tendrá estas bajas para jugar en la Copa Libertadores ante Botafogo

Barcelona SC no podrá contar con estos jugadores para jugar la Copa Libertadores.

Por Jose Cedeño Mendoza

Las bajas de Barcelona SC vs Botafogo en la Copa Libertadores.
© Imago/ Edit BVLas bajas de Barcelona SC vs Botafogo en la Copa Libertadores.

Barcelona SC buscará un lugar en la fase de grupos en la Copa Libertadores en su duelo ante Botafogo. El equipo amarillo llega a este partido con una baja confirma como la de Johan García. El volante se fracturó y estará fuera varios meses, pero ahora también habrá otras bajas.

No solo pierden a Johan García, sino que también se quedan sin Matías Lugo y Luis Cano. Ambos jugadores no son parte de Barcelona SC desde la Fase 2 del repechaje, cuando quedaron fuera ante Argentinos. No puede ser inscritos para esta instancia.

Solo si eliminan a Botafogo, los amarillos podrán inscribir a estos jugadores en Copa Libertadores, o si caen tendrán que hacerlo en Copa Sudamericana. Ambos futbolistas pueden disputar la LigaPro con normalidad, pero a nivel internacional no pueden entrar.

Entonces, Barcelona SC no puede usar a ambos jugadores, puesto que, por reglamento no se puede alterar la lista de “buena fe”. De ahí que, Lugo y Cano tengan que ver la llave desde la grada. En el caso de Lugo, él venía demostrando buenas variantes en la mitad de la cancha.

Estas son las únicas bajas que tendrá Barcelona SC para la Copa Libertadores. Los amarillos no tienen más problemas con otros jugadores, y tras usar suplentes ante Deportivo Cuenca, tienen al once titular “fresco” y listo para este duelo ante los brasileños.

¿A qué hora juegan Barcelona SC contra Botafogo?

La insólita crítica de Tiago Nunes a la derrota de Liga de Quito ante Macará

La insólita crítica de Tiago Nunes a la derrota de Liga de Quito ante Macará

El partido entre Barcelona SC y Botafogo comenzará desde las 19H30 de este martes, 3 de marzo de 2026. El partido se podrá ver por ESPN y también los diferentes planes de Disney+.

En síntesis:

  • Matías Lugo y Luis Cano no podrán jugar contra Botafogo por restricciones en la lista de buena fe.
  • Los jugadores solo podrán ser inscritos para la siguiente fase de Copa Libertadores o Sudamericana.
  • Barcelona SC enfrentará al club brasileño este martes 3 de marzo a las 19:30.
Jose Cedeño Mendoza
