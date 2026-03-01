El técnico del Borussia Dortmund reconoce la frustración que le dejó Luis Díaz: “Estoy decepcionado”

Y una vez más, el clásico de Alemania fue para Bayern Múnich. Tras un partido emocionante y con altos picos de tensión, Niko Kovac, técnico de Borussia Dortmund, no dudó en reconocer la frutración que le dejó Luis Díaz. “Estoy decepcionado”, afirmó.

Bayern Múnich empezó perdiendo con un gol de Nico Schlotterbeck al minuto 26 del primer tiempo, pero al 25 de la segunda etapa ya había dado vuelta al marcador con dos goles de Harry Kane. La definición del partido estaba cerca y la categoría de ‘Lucho’ Díaz dijo presente.

Con el marcador 2-2 después del empate parcial de Daniel Svensson, Luis Díaz condujó el balón de izquierda al centro del campo de juego, inició la jugada del tercer gol del Bayern Múnich con un pase a Michael Olise e hizo reaccionar al técnico del Borussia Dortmund por el precio en el que compraron sus derechos deportivos: 75 millones de dólares con bonificaciones.

El DT del Borussia Dortmund y su la frustración por Luis Díaz: “Estoy decepcionado”

Kovac hizo alusión del precio que Luis Díaz le costó al Bayern. (Foto: Getty Images)

“Estoy decepcionado por el resultado, pero satisfecho con el esfuerzo. Debemos tener en cuenta el progreso. El año pasado, estábamos a 25 puntos del Bayern. Este año, a 11. El Bayern puede fichar a jugadores de élite por 70 millones de euros o 80 millones de euros . Fichamos jugadores con potencial de desarrollo y estamos bastante satisfechos. No lo estamos haciendo nada mal”, reconoció Niko Kovac.

La calificación que le dieron a Luis Díaz en la victoria del Bayern Múnich ante el Borussia Dortmund

Recibió la segunda calificación más baja del Bayern Múnich. El portal experto ‘SofaScore’ le dio 6.2 puntos calificación a Luis Díaz por, entre otros motivos deportivos, un pase clave, dos tiros desviados, 4 de 6 regates completados y seis de trece duelos ganados. La revancha para el extremo de la Selección Colombia será el viernes 6 de marzo a las 2:30 P.M. ante Borussia Monchengladbach por la fecha 25 de la Bundesliga.

