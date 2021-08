Fueron un total de 16 temporadas las que militó Lionel Andrés Messi Cuccittini y en el Fútbol Club Barcelona, equipo que ante su vida no ha dejado de pronunciarse al respecto. Es una leyenda y merece todos los reconocimientos del mundo.

Este jueves, Barcelona sorprendió al mundo del fútbol al anunciar la no continuidad de Lionel Messi, uno de los grandes, sino el más grande ídolo de la historia del club catalán, quien hasta este 5 de agosto futbolista del equipo al cual le dio grandes títulos en su historia y por supuesto magia en todas las canchas donde jugó.

Y es que desde 2005, el futbolista argentino estuvo ligado a la institución Blaugrana, siendo un niño se estrenó con esa institución. Al paso de los partidos, Ronaldinho se convirtió en su amigo y su socio dentro del terreno de juegos; lucía pelo largo y una cara de inocencia impresionante, pero que cuando pisaba un terreno de juegos cambiaba para devorar redes rivales.

Por esa razón, Barcelona, compartió en sus redes sociales un particular video en el que se ve el considerable cambio físico que tuvo Lio Messi al paso de 16 años con la camiseta del equipo catalán. Con barba, sin barba, con el pelo largo, corto y hasta tinturado, así fue el cambio de aspecto que tuvo Messi en estos años de buen fútbol con la institución en la que supo brillar.

Precisamente por allá en 2005, el entrenador neerlandés Frank Rijkaard fue quien lo envió a la cancha para que se estrenará en nada más y nada menos que ante su rival regional, Espanyol, histórico escenario de los barcelonistas, en el que tuvo noches mágicas, de títulos, de recuerdos y hasta para el olvido.

la última temporada no fue la mejor para el astro argentino, debido a que el club no logró ganar ni la Liga, ni la Champions League, los objetivos de siempre para el equipo Azulgrana. la relación entre las directivas y el futbolista se fueron deteriorando, más aún cuando en la presidencia del equipo estuvo Josep Maria Bartomeu, quien salió por la puerta de atrás de la institución y, te dejo en veremos el futuro de Messi; situación este jueves se confirmó con la no continuidad del gran jugador argentino, pese a que al frente del equipo estuviera Joan Laporta un directivo con el que el rosarino tuvo buena convivencia.