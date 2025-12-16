Mientras estrena su primer fichaje como campeón de la MLS, Inter Miami teme perder a su gran figura de los playoffs

Por La Florida Inter Miami sigue adelante con su mercado de fichajes. En medio de la llegada de Sergio Reguilón, el equipo de Lionel Andrés Messi teme perder a su gran figura de los playoffs junto al argentino. Por España no darán su brazo a torcer en cuanto al objetivo de quedarse con una importante suma de dinero o al propio jugador para la segunda parte de la temporada.

Nos centramos en la figura de Tadeo Allende. Marcó 6 goles y dio 6 asistencias en unos playoffs donde fue vital para que Las Garzas pudiesen romper su techo en la MLS. Debe volver al Celta de Vigo en unas semanas, pero por Miami pretenden mantenerle y ahora mismo hay una disputa de millones en el aire. Se habla del equipo de David Beckham ofreciendo 4 y de los gallegos reclamando 6.

“El día a día, la familia, es la prioridad. Vamos a ver qué pasa. Todavía falta mucho. También estoy ansioso, porque tengo la misma información que ustedes. Pero mañana me voy de vacaciones y me voy a despejar. Después veremos qué pasa”, comentaba el propio Allende en las últimas semanas sobre la trama. Hablamos de una hoja de vida vital para Mascherano. Sus palabras a Deporte Total USA no hablan de un escenario amable.

Hay otro tema en el aire. Celta de Vigo vive una campaña con hasta 3 frentes en el aire. Los de Claudio Giráldez tendrán en las próximas semanas encuentros de LaLiga, Copa del Rey y Europa League donde necesitarán de la mayor cantidad de piernas posibles. La información de AS pasa por entender que gustaría el regreso de Allende, así como ingresar el dinero mencionado a manos de la economía de la MLS.

Por lo pronto, el campeón con Inter Miami espera. También se han vivido semanas de rumores sobre un posible fichaje por River Plate. Allende, de momento, solo quiere festejar la página más dorada de la historia de Las Garzas: “Poder lograr estas cosas y recibir el cariño de la gente de esta manera es impagable. Ahora me siento muy bien de haber terminado los playoffs de la mejor manera, de la cantidad de goles y por sobre todo de haber salido campeón con este grupo, que es impagable. Quedará en la historia del club y eso es lo mejor”.

Sergio Reguilón, feliz de llegar a Inter Miami

Jordi Alba ya tiene reemplazo y no es otro que el ex Real Madrid, Manchester United o Tottenham. Sergio Reguilón llega a La Florida en un contexto donde se tiene dinero de sobra tras los retiros de los ex Barcelona. Se muestra feliz de llegar a la MLS: “Es un proyecto muy ambicioso, un club ganador que está haciendo las cosas bien, y eso es lo que me atrajo: venir aquí para seguir ganando y compitiendo”.

“Mi objetivo es seguir ganando, ir a por los trofeos que nos faltan y ganarlo todo aquí”, comentaba el lateral de 28 años alrededor de un fichaje que se hará hasta diciembre del 2027 con la opción de extenderlo hasta el año 2028. Primera cara nueva para un campeón de la MLS que mueve el mercado como nunca en estas fechas.

