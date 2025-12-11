La fortuna que recaudará Barcelona por el amistoso contra el Inter Miami

En la tarde del miércoles confirmaron que el Inter Miami sostendrá un amistoso contra Barcelona SC en el Estadio Monumental, y sin costo para el club. Ahora dan detalles de cuánto ingresarían los ‘toreros’ por el encuentro contra Messi y el resto de campeones de la MLS.

Entre alquiler de estadios e ingresos por sponsors y valores de taquilla, Barcelona sumaría al menos 1 millón de dólares. Cabe señalar que este encuentro se jugará pocos días después de la Noche Amarilla.

De esta forma los amarillos podrían sumar más de 2 millones de dólares en el marco de una semana. Esto no solo viene bien para el armado del plantel, si no también para ingresos que permitan bajar déficit.

El Inter Miami incluyó Ecuador en su gira de amistosos por Sudamérica, dónde ya están también los vecinos países de Colombia y Perú. El encuentro se jugará el 7 de febrero.

¿Cuánto costarán las entradas para el Inter Miami vs Barcelona SC?

Los precios para las entradas del partido entre Inter Miami y Barcelona están a la altura del denominado evento:

40usd – Tribuna Este

80usd – General

180usd – Tribunas

200usd – Palcos

250usd – Suite

450usd – Messi Experience

Anuncio amistoso Barcelona vs. Inter Miami

¿Barcelona SC paga para recibir al Inter Miami en el Monumental?

Desde la organización del evento descartaron que Barcelona SC esté pagando para jugar contra el Inter Miami, sino todo lo contrario. El ‘Ídolo’ recibiría recursos financieros por jugar este partido que superarían más del millón de dólares. El encuentro se jugará en el Estadio Monumental.

