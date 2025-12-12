Ídolo de Juventus pide a los jóvenes no tener a Messi como ejemplo y sí a Cristiano Ronaldo

Las comparaciones entre Cristiano Ronaldo y Lionel Andrés Messi continúan más que vigentes en el fútbol europeo. Uno de los últimos grandes ídolos de esa Juventus de Turín que dominase Italia a lo largo de las últimas décadas se muestra tajante alrededor del ejemplo que ambos futbolistas han dejado en el fútbol de élite. Considera que tener al argentino como referencia cuando eres joven ni mucho menos va de la mano de la realidad. Pide que se haga eso con el futbolista portugués.

“Sigue el ejemplo de Cristiano Ronaldo. Si buscas un modelo a seguir para convertirte en un gran campeón, escoge el suyo y no el de Messi. ¿Por qué? Cristiano ya era una estrella, pero tuvo que construirse aún más a sí mismo. Trabajó durísimo para llegar a donde está. El otro, Messi, es un talento bendecido por Dios, que casi no necesitaba entrenar”, palabras del mítico centrocampista del Juventus de Turín Claudio Marchisio. Lo hizo en una entrevista con La Gazzetta dello Sport donde elogió a ambos genios, pero marcó la cancha alrededor de las diferencias que tienen.

No es la primera vez que una figura de este calibre señala que Cristiano Ronaldo es el mejor de los ejemplos para un joven que quiera dedicarse al deporte de élite. No es un dardo a Lionel Andrés Messi, sino más bien la explicación perfecta de algunas de las diferencias que se tienen entre los dos mejores activos que ha tenido este juego desde que iniciase el siglo. Recordando lo que supuso su llegada a la capital de Piamonte, Claudio Marchisio señala que fue un punto de inflexión para el club que no se manejó de la mejor manera posible.

Aquel conjunto italiano traía a Cristiano para consagrarse campeón de Europa. Tampoco es la primera vez que una voz interna de ese vestuario habla de un arma de doble filo que terminó de pasarle factura a un proyecto que no nos olvidemos tenía dos finales de la Copa de Europa en los últimos tres años por entonces: “Había mucha presión, pero también mucha emoción en el ambiente. Piensas que estás en la Juventus, habituado a ver llegar a grandes campeones. Sin embargo, aquella atmósfera en el vestuario… aún la recuerdo. Cuando entré ese día, Andrea Barzagli y yo nos miramos Pero con Cristiano Ronaldo todos pensábamos: ‘Aquí sí, está a punto de llegar una superestrella’…Ya habíamos visto nombres como Carlos Tevez y otros enormes jugadores“.

Marchisio marcó las diferencias entre Messi y CR7: GETTY

Curiosamente o no, Marchisio coincidió en su salida con la llegada de Cristiano Ronaldo. Se intentaba en aquella Juventus tener un proyecto donde el portugués fuese la bandera después de años dorados en Real Madrid. Entrenó durante algunas semanas con el futbolista portugués antes de unirse al Zenit de San Petersburgo para terminar su carrera. Confirma que cualquier joven que pretenda dedicarse al deporte de élite debe tenerle como referente y no a un Messi al cual considera tocado por la varita en todos los sentidos.

