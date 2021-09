El arribo de Cristiano Ronaldo a Manchester United para su segundo ciclo en el club generó una revolución en Inglaterra, pero también obliga a los atacantes de los Diablos Rojos a exigirse al máximo para ganarse los minutos al lado del portugués o como su relevo.

Ese es el caso de Edinson Cavani, que viene de hacer una gran temporada en el United, siendo referencia en la ofensiva del conjunto que dirige Ole Solskjaer. El uruguayo aún no pudo debutar en esta temporada por molestias y su rol en el equipo tras la llegada de CR7 es una incógnita.

A pesar de ello, el entrenador noruego todavía considera el charrúa como una pieza importante en el equipo y declaró que no están apurando su vuelta a las canchas para asegurarse de tenerlo completamente recuperado de cara a la temporada que acaba de comenzar.

Sin embargo, Solskjaer explicó a Mirror que Cavani volvería a entrenar la próxima semana: "Con suerte, Edinson empezará a entrenar con nosotros después del fin de semana, quizás el lunes, por lo que podría estar involucrado el miércoles (ante West Ham por EFL) ".

"Creemos que para sacar lo mejor de él esta temporada necesitamos tenerlo 100% en forma y no apurarlo. Tenemos un equipo fuerte que podrá dejar que los jugadores se recuperen y no se arriesguen a sufrir más lesiones. Veo a Edinson teniendo un gran impacto, es ese tipo de personalidad y jugador. No puede esperar para jugar y está trabajando realmente duro para volver a la cancha", explicó Solskjaer que no lo tendrá para el duelo de este domingo ante West Ham por Premier League, pero sí para el miércoles ante el mismo rival por EFL Cup.