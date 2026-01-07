Enzo Maresca fue despedido del Chelsea y en menos de una semana lo pusieron como opción para ser el nuevo técnico del Manchester United. Si esto se da, el italiano tendría dos jugadores de la Selección de Ecuador en su plantel.

Nilson Angulo sigue siendo una de las prioridades de los ‘red devils’ para el 2026, lo ven como una apuesta a futuro y más mientras se sigue consolidando en Europa. Su fichaje pasaría por decisión de la directiva, salvo que el cuerpo técnico se oponga.

El segundo es Pervis Estupiñán, el lateral no se afianza en el AC Milan y su vuelta a la Premier League viene sonando hace semanas. El United buscaría un lateral sin mucho costo y el ecuatoriano es el apuntado.

No es la primera vez que Maresca tiene a un ecuatoriano en sus filas, y es que ya fue campeón con Moisés Caicedo del Mundial de Clubes y de la UEFA Conference League en el Chelsea.

Nilson Angulo está convocado otra vez en la Selección de Ecuador.

Los números de Nilson Angulo en esta temporada

En lo que va de temporada, Nilson Angulo ha jugado un total de 24 partidos entre todas las competencias. El delantero ha marcado 5 goles y solo ha dado 8 asistencias. Se ha ganado el lugar como titular y lleva ya en cancha poco más de 1.900 minutos.

Publicidad

Publicidad

ver también Ángelo Preciado dejaría Europa para jugar en Sudamérica ¿le conviene a la Tri?

Encuesta¿Qué ecuatoriano debería ir al Manchester United? ¿Qué ecuatoriano debería ir al Manchester United? Ya votaron 0 personas

Los números de Pervis Estupiñán en esta temporada

En esta temporada con la camiseta de AC Milan, Pervis Estupiñán lleva 11 partidos con el gigante italiano. En los cuales no ha marcado ni 1 solo gol y solo ha dado 1 asistencia. En cancha lleva poco más de 700 minutos, siendo números muy bajos para un lateral.

En resumen

Enzo Maresca es opción para dirigir al Manchester United tras su reciente despido del Chelsea.

es opción para dirigir al tras su reciente despido del Chelsea. El club inglés tiene a Nilson Angulo como prioridad de fichaje para la temporada 2026 .

como prioridad de fichaje para la temporada . Pervis Estupiñán es el lateral apuntado por el United para concretar su regreso a la Premier League.

Publicidad