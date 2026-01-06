Los 3 candidatos de renombre que suenan para reemplazar a Ruben Amorim en el Manchester United

El proceso de Ruben Amorim en el Manchester United se terminó. Después de 63 partidos dirigidos (25 victorias, 23 derrotas y 15 empates), la directiva de la institución del Old Trafford se inclinó por dar por terminado el ciclo del entrenador portugués, puesto que, claramente, estuvo muy lejos de cumplir los objetivos.

De por sí, en la temporada actual The Red Devils no tiene compromisos internacionales, a causa de lo que fue la campaña anterior, en la que el equipo en cuestión se ubicó en el puesto 14 de la tabla de posiciones de la Premier League. Encima, perdió la Final de la Europa League con el Tottenham, lo que le hubiera permitido entrar a la Champions League por la ventana.

Por eso, ahora sin timonel, las autoridades buscan al indicado para tomar las riendas de un plantel que tiene como objetivo central meterse entre los primeros 5 puestos de la liga inglesa para volver a tener roce por fuera del Reino Unido (no solo por el aspecto deportivo, sino también por los ingresos económicos que precisan volver a recibir por parte de la UEFA).

En ese sentido, medios de comunicación de Inglaterra hablan de 6 perfiles que se están evaluando por estas horas, tres de ellos de renombre. El principal es Xavi Hernández, que tras su salida del FC Barcelona a mediados del 2024 no volvió a dirigir. Además, en su momento también sonó como una opción para el Manchester United cuando estaban en plena búsqueda de un reemplazante de Erik ten Hag (el que asumió, justamente, fue Ruben Amorim).

Más atrás asoman: por un lado, Enzo Maresca, quien recientemente fue cesado del Chelsea a tan solo 6 meses de haber sido campeón del Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025, y por el otro, Gareth Soutghate, que quedó libre tras dejar su cargo como seleccionador de Inglaterra tras caer en la Final de la Eurocopa de Alemania 2024.

Asimismo, por estas horas también se tienen sobre la mesa otros nombres como el de Andoni Iraola, actual entrenador del Bournemouth; Oliver Glasner, campeón con el Crystal Palace de la FA Cup y la Community Shield; y Michael Carrick, exfutbolista del Manchester United y técnico interino en 2021, que quedó libre tras tres temporadas en el Middlesbrough.

Manchester United se prepara para su encuentro con el Burnley

El Manchester United, en medio de la búsqueda de un entrenador, debe afrontar su compromiso por la Premier League con el Burnley en el Turf Moor, este miércoles 7 de enero desde las 21:15 horas de Europa Central.

