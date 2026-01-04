El fútbol brasilero es un proveedor inagotable de jugadores para Europa por la gran cantidad de estrellas que exhibe permanentemente en el Brasileirao, el campeonato de la primera división del país sudamericano. Justamente por este aspecto es que se mantiene como uno de los principales mercados a los que acuden las cinco grandes ligas del Viejo Continente (Premier League, Serie A, LaLiga, Bundesliga y Ligue 1) cada vez que se abre una ventana de negociaciones, tal es el caso del presente mes de enero.

Y uno de los que asomó entre las noticias respecto a que puede cruzar el Oceáno Atlántico es Rayan Vitor Simplício Rocha delantero de 19 años del Vasco Da Gama. Nadie en Brasil se sorprende de estos rumores que trascendieron por una publicación del Diario AS de España, de que estaría siendo tentado para sumarse a dos de los clubes más grandes del mundo.

Es que durante 2025, a pesar de su corta edad, marcó 22 goles entre sus participaciones con el equipo carioca y sus presencias con la Selección de Brasil Sub 20. De hecho, con sus 14 anotaciones solo en la liga, se ubicó quinto en la tabla de los máximos artilleros, por detrás del argentino Pablo Vegetti (35 goles), Kaio Jorge (33), el uruguayo Giorgian De Arrascaeta (33) y Vitor Roque (33).

Estas cifras provocaron que tanto el AC Milan como el Manchester United posaran sus ojos sobre él. Incluso, conforme al medio citado anteriormente, los directivos del Vasco Da Gama habrían recibido contactos directos de las dos instituciones. Y al respecto, la respuesta fue clara y concisa: dejarán ir al delantero por no menos de 80 millones de euros.

En ese sentido, los comentarios indican que el alto costo es lo único que retiene, de momento, a Rayan Vitor Simplício Rocha en Brasil. De todas maneras, no se descarta que se dé una transferencia en el actual mercado invernal europeo, puesto que las conversaciones se mantienen y hay tiempo hasta el 2 de febrero para llegar a un acuerdo.

A Vasco Da Gama no le alcanzó con los goles de Rayan

A pesar de contar con uno de los delanteros más codiciados por el mercado mundial, al Vasco Da Gama no le alcanzó con la potencia goleadora de Rayan Vitor Simplício Rocha. Pues en el 2025 culminó decimocuarto en la tabla de posiciones del Brasileirao, por lo que solo le alcanzó para clasificar a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026, misma competencia en la que en el último año cayó en los Play Off con Independiente del Valle. Además, en la Copa de Brasil perdió la Final con el Corinthians.

