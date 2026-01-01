Daniel Muñoz tuvo un histórico 2025 en el Crystal Palace de Inglaterra y de cara a este año 2026 el lateral colombiano cambiaría de equip para irse a un gigante de Europa. Varios clubes importantes lo sondearon al seleccionado y lo más probable es que cambie de equipo.

Chelsea, PSG, Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City son algunos de los gigantes de Europa que lo quieren para reforzar su lateral. El precio que el Palace le puso oscila en 40 millones de euros.

Daniel Muñoz se perfila para ser titular de la Selección Colombia en el Mundial 2026 y si hace una buena Copa del Mundo, lo más probable es que se revalorice nuevamente.

En tema salarial, Muñoz también cobraría más de los 2 millones anuales que cobra en Inglaterra. Su superlativo nivel en la Premier League lo tiene entre los mejores 3 del mundo.

Las estadísticas de Daniel Muñoz en esta temporada

En lo que va de temporada con la camiseta de Crystal Palace, Daniel Muñoz ha jugado un total de 23 partidos entre todas las competencias. El colombiano lleva 4 goles y 2 asistencias en poco más de 2.000 minutos, siendo uno de los mejores rendimientos de su carrera.

El valor de mercado de Daniel Muñoz

Actualmente, Daniel Muñoz tiene un contrato en Palace hasta finales de la temporada de 2028. De acuerdo, a Transfermark, su valor de mercado es de 27 millones de euros. Por lo cual, el jugador colombiano fácilmente saldría vendido por encima de los 50 millones.

Daniel Muñoz – campeón FA Cup.

