En el día posterior a la dura derrota con Instituto, el panorama en Boca no resulta muy alentador. Con Hugo Ibarra en la mira de los hinchas y de la dirigencia y con un fuerte malestar en todas las línas, el Xeneize tuvo una de sus jornadas más fuertes en lo que va del 2023. Enterate de todo acá.

Silbidos a Ibarra en La Bombonera

Este domingo por la noche se vivió una jornada más que particular en La Bombonera. Al igual que contra Banfield, Boca mostró la peor de sus caras en el semestre y fue sorprendido por Instituto de Córdoba, quien se impuso por 3-2 para llevarse un recuerdo imborrable de Brandsen 805. La calentura de la gente fue más que evidente y así se lo manifestaron a los jugadores.

Desde la tribuna se volvió a escuchar el "movete, Boca, movete" que suena cuando las cosas no van bien y también hubo señalados: Sebastián Villa y Pol Fernández fueron algunos de los futbolistas que dejaron la cancha entre silbidos por su bajo rendimiento tanto contra la Gloria como en sus últimos partidos con la azul y oro.

Como si fuera poco, Hugo Ibarra tampoco pudo esquivar la silbatina en La Bombonera y, tras el pitazo final, el Negro tuvo que dejar el campo de juego con un clima atípico en su gestión. Las imágenes de TNT Sports nos llevan a otras épocas, donde los protagonistas se dirigían al túnel bajo cientos de reproches, lo cual no es una buena señal a estas alturas del semestre.

Fue así que, con el Alberto J. Armando hecho una hoguera, los jugadores se fueron a las duchas con caras largas por el mal momento futbolístico que atraviesa el equipo.

La bronca de Langoni por la derrota

No quedan dudas que Luca Langoni es de los futbolistas más determinantes de Boca en el último tiempo. Gracias a su facilidad para convertir goles en escasos remates al arco, el juvenil oriundo de Laferrere fue clave para que el Xeneize se consagre campeón de la Liga Profesional pasada jugando como acompañante del delantero de referencia.

Sin embargo, este 2023 el entrenador Hugo Ibarra lo desplazó de su lugar de cercanía con el área rival para que ese puesto lo ocupe Sebastián Villa y Langoni se acomodó en el puesto de volante por derecha, donde se lo nota con menor protagonismo y por ende, se sumó a la merma del rendimiento de todo el plantel en este mal momento que atraviesa Boca en donde el DT no le encuentra la vuelta al equipo.

De hecho, cuando Langoni jugó en la posición en la que más cómodo se siente, fue nuevamente clave como contra Talleres y Vélez, partidos en donde convirtió sus dos tantos de la temporada.

Luego de la nueva derrota de Boca ante Instituto en donde el equipo disputó de sus peores encuentros del año y del ciclo de Hugo Ibarra, el juvenil delantero mostró toda su bronca con un desconsolador gesto que lo dijo todo. Tapándose la cara con la camiseta, respirando hondo y sacando la lengua por el enojo, Langoni se desahogó del mal momento apenas Jorge Baliño pitó el final del partido.

A nivel rendimiento, el surgido en inferiores es de los que menos responsabilidad tiene de lo que pasa dentro de la cancha en el equipo de Hugo Ibarra. Y su cara de angustia total al momento de darse la derrota es un claro símbolo de eso. Lógicamente, los hinchas le hicieron sentir cariño y empatizaron con él, a sabiendas que su baja en importancia se debe a una cuestión táctica.

Un ídolo de Boca destrozó a Benedetto: "Parece que está aburrido"

Este domingo, por la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Boca Juniors profundizó su mal momento, ese que parecía haber tocado fondo tras la caída por la mínima diferencia contra Banfield. Es que, con la Bombonera como testigo, los de Hugo Benjamín Ibarra se vieron derrotados por 3-2 por Instituto de Córdoba.

En medio de ese panorama, las críticas se intensificaron, no solamente contra el director técnico sino también contra los jugadores e incluso de cara a los directivos. Varios fueron los nombres propios apuntados dentro del plantel profesional de que, pese a las irregularidades y los malos resultados, es el campeón vigente del fútbol argentino.

Así las cosas, Darío Benedetto, figura en la Supercopa Argentina contra Patronato de Paraná pero de andar adverso en la Liga Profesional, fue destrozado verbalmente por Jorge "Chino" Benítez, un ídolo de la institución Xeneize que supo ganar, por ejemplo, dos ediciones de la Copa Libertadores y una de la Copa Intercontinental con Boca.

"Benedetto parece que está aburrido. Si no le sale alguna jugada baja los brazos. Lo veo desmotivado y le pediría que juegue en serio", comenzó exteriorizando, en declaraciones brindadas a 'Boca de Selección', el hombre que supo desempeñarse también como director técnico del Xeneize entre 2004 y 2005, ganando una Copa Sudamericana.

Pero Benedetto no fue el único apuntado duramente por el exfutbolista y exentrenador de 72 años de edad. Por el contrario, Sebastián Villa tampoco la sacó nada barata: "A Villa le resbala todo. Gana fácil un millón de dólares, se sube a un avión y listo. Es jugador para los últimos 20 metros. Ibarra les tiene que preguntar si saben lo que significa la camiseta de Boca".

Revelan un "encontronazo" entre Ibarra y el Consejo tras la derrota con Instituto

Boca sufrió una nueva derrota, la segunda al hilo y tercera en ocho partidos de esta Liga Profesional, y Hugo Ibarra no le encuentra la vuelta a la idea de juego de su equipo. Sosteniendo un esquema táctico que no funciona y dejando como titulares a futbolistas que, incluso bajo sus palabras, no están a la altura, el Xeneize cayó esta vez de local ante Instituto y el contexto está lejos de ser el ideal.

Yéndose al vestuario bajo una serie de silbidos, el entrenador se encuentra más cuestionado que nunca por los hinchas, quienes incluso en las redes sociales comenzaron a postular posibles reemplazantes. Mientras tanto, Ibarra en conferencia de prensa pidió paciencia a la fanaticada xeneize y se mostró confiado en reveritr el mal momento.

En este contexto, se supo horas más tarde de la derrota contra Instituto que, instantes después de consumarse la caída, hubo una dura discusión en el vestuario local entre el DT de Boca y el Consejo del Fútbol, en donde se reprochó el rendimiento del equipo y las decisiones del entrenador para lo que fue este encuentro en La Bombonera.

El periodista Luis Fregossi reveló esta charla subida de tono entre el CdF e Ibarra en donde también se fijaron cuestiones del inminente futuro de Boca. "Final de jornada caliente en el vestuario de Boca. Encontronazo DT con integrante del Consejo del Fútbol. Ambos salieron del vestuario con caras de pocos amigos. El partido del sábado con Olimpo tiene olor a definitorio", expresó el jornalista dejando en claro que esta semana será clave para el futuro xeneize.

Claro, pese a la fecha FIFA, Boca tiene un partido por Copa Argentina este sábado ante Olimpo de Bahía Blanca, y según la discusión que se dio en el vestuario de La Bombonera, este duelo será determinante para conocer el futuro del entrenador del equipo de la Ribera. Clima de tensión total.

#TiteABoca es tendencia con Ibarra en la cuerda floja

Luego de la derrota ante Instituto, Hugo Ibarra quedó bajo la lupa de los superiores encargados del fútbol de Boca, pero al margen de esto, el DT xeneize es foco de críticas de los hinchas. Incluso, la fanaticada de la Ribera fue más allá y dio como un ciclo cumplido su paso como entrenador del club y le piden dar un paso al costado. Ibarra, mientras tanto, pidió paciencia y convocó a sus futbolistas para este lunes en el predio ubicado en Ezeiza pese a que iban a tener el día libre.

Antes de la práctica, se confirmó una charla entre el DT y los jugadores en donde no trascendió de momento lo que se dialogó, pero desde el sector de los hinchas dejaron en claro que es tiempo de buscarle un reemplazante y, lógicamente, comenzaron con la danza de nombres de posibles directores técnicos que puedan asumir en Boca.

DTs como Sebastián Beccacece, Jorge Sampaoli, Ricardo Zielinski sonaron de manera virtual mediante propuestas de los hinchas, e incluso sumaron ex entrenadores recientes como Miguel Ángel Russo, Guillermo Barros Schelotto o Gustavo Alfaro. Sin embargo, el nombre principal que hicieron tendecia fue el de un brasileño que actualmente se encuentra sin dirigir: ni más ni menos que Tite.

El ex seleccionador de Brasil renunció a su cargo tras caer en cuartos de final de Qatar 2022 y ha llevado a clubes de su país como Inter de Porto Alegre y Corinthians a ganar numerosos títulos a nivel nacional e internacional como la Sudamericana y la Suruga Bank en Inter y la Libertadores, el Mundial de Clubes y la Recopa con el Timao.

Para seducir al oriundo de Río Grande do Sur, los hinchas de Boca lo hicieron tendencia bajo el #TiteABoca, algo que resulta utópico en los papeles, pero cosas más locas han sucedido. En caso que no continúe Hugo Ibarra, ¿será Tite considerado como un posible reemplazante?