En un nuevo partido en el que Boca jugó mal y no pudo ganarle a Rosario Central, los hinchas mostraron su descontento en La Bombonera con cánticos pidiendo más voluntad a los jugadores. En contrapunto, recibieron de gran manera a Tevez y elogiaron a Rossi tras atajar un penal nuevamente. Fuera del rendimiento dentro de la cancha, más novedades sacudieron Brandsen 805. Mirá.

Partido ante Central

Luego del emotivo recibimiento a Carlos Tevez, quien volvió a pisar La Bombonera por primera vez desde su retiro, el partido se puso en marcha y las emociones no tardaron en llegar. A los 14 minutos, Pablo Echavarría sancionó penal para el conjunto visitante luego de haberse tomado todo el tiempo del mundo en revisar la jugada y la apertura del marcador parecía estar al caer.

Sin embargo, Agustín Rossi lo volvió a hacer: el arquero y estrella del Xeneize tapó el débil remate de Gaspar Servio para mantener su valla en cero. Como si fuera poco, sobre el cierre del primer tiempo le llegó la oportunidad a Boca de anotar desde el punto penal por una falta a Sebastián Villa, también revisada con mucha demora.

No obstante, Servio se tomó revancha y se tiró para la foto al atajarle el disparo a Pol Fernández, quien se hizo cargo de la ejecución por la ausencias de Darío Benedetto y Marcos Rojo. Luego, fuera del remate desde los doce pasos, hubo poco fútbol en Brandsen 805.

Tanto Ibarra como Tevez movieron el banco para intentar torcer el destino del cotejo, pero el funcionamiento de ambos equipos no levantó el nivel en el segundo tiempo a pesar de alguna gambeta atrevida de Sebastián Villa o Facundo Buonanotte. Fue empate sin goles en La Bombonera.

El recibimiento a Tevez

Con un afiche institucional en mitad de cancha, un sentido abrazo con Mauricio "Chicho" Serna, quien le entregó un cuadro homenajeándolo y el Alberto J. Armando hablando, el Apache recibió una calida e imponente bienvenida con vitoreo y una ovación enorme incluida, quien por primera vez en su carrera -ahora como entrenador de Rosario Central- llegó a La Bombonera en el bando contrario a Boca. "Es una emoción muy grande", soltó luego del recibimiento. ¡Tremendo!

Rossi volvió a atajar un penal y La Bombonera pidió por su renovación

Frente a Rosario Central, Agustín Rossi se enfrentó ante un especialista de ejecutar los penales como lo es el arquero Gaspar Servio, quien de hecho es el goleador del conjunto dirigido por Carlos Tevez con tres goles, todos ellos convertidos desde el punto penal teniendo hasta el momento 100% de efectividad. Esto, hasta cruzarse con Rossi.

Es que el guardameta xeneize lo esperó hasta último momento a Servio a la hora de su ejecución, lo que lo hizo dudar y patear de forma muy mala -al medio y sin potencia-, lo que generó que Rossi ataje el remate con la rodilla.

La atajada fue festejada en La Bombonera como un gol y, segundos después de la celebración, al unísono todos los hinchas ovacionaron al ex Lanús con un sentido "Ole le le, Ola la la, Rossi es de Boca y de Boca no se va", un claro canto con intenciones de llegar tanto al jugador como a la dirigencia xeneize y el Consejo del Fútbol para que busquen nuevamente ponerse de acuerdo en el contrato y que Agustín Rossi pueda quedarse en el Xeneize durante varias temporadas más.

Cabe recordar que entre las partes no concordaron a nivel económico para llegar a un acuerdo para su renovación y, al quedarle solo un año de contrato, todo indica que Rossi se marchará de Boca en junio del 2023. Los hinchas, literalmente, piden a gritos que se quede.

Zambrano rompió el silencio

Este miércoles, una de las palabras más esperadas para el tema de los incidentes sucedidos en la cancha de Racing llegó, ya que Carlos Zambrano rompió el silencio sobre lo pasó realmente con Benedetto en el vestuario del Estadio Presidente Perón en el entretiempo del clásico ante la Academia.

“Fue un guantazo, no me lo esperaba... Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el vestuario, él me pidió disculpas. Yo me contuve”, soltó primeramente el "Kaiser" en diálogo para el medio peruano "Trome".

Además, contó como viene atravesando los días posteriores a lo sucedido, donde manifestó: “No soy mucho de ver las noticias que se publican acá en Argentina, prefiero estar tranquilo y no sé qué habrán dicho, pero yo no hice nada”.

De esta forma, Zambrano le confirmó a Trome que él no arremetió contra Benedetto luego del golpe de puño que le efectuó el delantero, pero que igualmente fue sancionado de la misma forma que el "Pipa". Sobre esto, se mostró fastidioso, pero confirmó que cumplirá con la suspensión: "No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar", cerró. Más temprano, este miércoles, el defensor posteó en sus redes un mensaje de apoyo para sus compañeros que esta noche enfrentaron a Rosario Central.

El posteo de Benedetto

El Pipa posteó una storie de Instagram con una foto suya en el campo de juego en lo que fue el empate en cero ante Racing, siendo esta una muestra de apoyo para el equipo que esta noche enfrentaró a Rosario Central en La Bombonera. Anteriormente, su representante también se manifestó virtualmente con un estado de WhatsApp defendiéndolo a Benedetto.

Boca respondió la oferta del Almería por Almendra

El club de España ofertó por el volante xeneize, pero Boca consideró que la propuesta eran insuficiente y le dejó en claro al Almería que debía mejorar económicamente las condiciones, mostrándose así abiertos a seguir negociando. En todo este contexto, el futbolista dejó entrever lo que él quiere en todo este punto en su cuenta de Twitter.

Es que Almendra le dio "like" a un posteo del periodista Augusto César, en donde el jornalista de ESPN informaba los detalles de la operación que de momento no prosperó, siendo este un mensaje en donde el futbolista resaltó sus intenciones de salir rumbo al fútbol europeo, para tener así su primera experiencia allí en el Almería. Aún el mercado en el viejo continente sigue abierto hasta fines de agosto, por lo que el conjunto "Indálico" puede contraofertar para acercarse a lo pretendido por Boca.

Thiago Almada y un inesperado guiño a Boca y Riquelme

El volante ofensivo está transitando su carrera en el fútbol de Estados Unidos con mucha tranquilidad, manteniendo el perfil bajo. Sin embargo, cuando nadie se lo esperaba, se encargó de dejar un guiño para Boca y el mismísimo Juan Román Riquelme.

Resulta que en las redes oficiales de su club le estaban preguntando a los jugadores qué celebridad fue la primera en enamorarlos. Cuando todo el plantel se encargaba de nombrar actrices u otras artistas, el argentino fue contundente: "¿Yo? Riquelme. Yo Riquelme".

Anteriormente, el vínculo que tuvieron Boca y Almada fue por otro ídolo: Carlos Tevez. Ambos se mostraron juntos en más de una oportunidad gracias barrio de origen que tienen en común. Ahora, desde la MLS, soltó un guiño para el vicepresidente.

Boca buscará un refuerzo para reemplazar a Zeballos

Martín Costa y Augusto Cesar aseguraron que "Boca ya hizo la presentación en AFA por el refuerzo que saldrá a buscar en las próximas horas". Y aunque muchos apuntaron al paraguayo Ángel Romero y a Facundo Farías, figura de Colón de Santa Fe, el delantero que le gusta a Riquelme es otro.

Según la información que propinó Augusto Cesar desde la concentración del Xeneize: "Riquelme habla con Fassi (presidente de Talleres de Córdoba) permanentemente por el jugador que siempre quiso para Boca: Valoyes". Aunque ojo, el periodista puso paños fríos: "Están muy lejos en los números...". ¿Se dará?