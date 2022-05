En lo que fue el día siguiente a la obtención del título de la Copa de la Liga tras ganarle a Tigre por 3 a 0 en Córdoba, Boca cumplió con la premisa impuesta por Battaglia de ponerse ya en marcha con lo que será el duelo clave por la Libertadores ante Deportivo Cali del próximo jueves. En simultáneo, el mercado de pases se inaguró y en Boca comenzaron los primeros rumores, y mientras tanto, apareció un dato vital en la investigación por violencia de género hacia Sebastián Villa que lo compromete cada vez más.

Habló Riquelme sobre el título nacional

El vicepresidente del Xeneize se mostró feliz por la obtención de la Copa de la Liga 2022. Entre otras cuestiones, destacó: "Creíamos que este torneo era importante para nosotros. Por ahí se valoran poco las cosas que consigue Boca pero el hincha está contento", aseguró Román en "Argenzuela" (Radio 10). "Hace dos años y medio que estamos y somos el equipo que más ganó en ese tiempo. Y todavía tenemos pendientes algunas finales", recordó.

Para Riquelme, el panorama es claro: "Sin ninguna duda, Boca es el que mejor está compitiendo. No tenemos duda de que se valora poquito y tenemos clarísimo que el hincha está bien porque sabe que al club se lo vamos a cuidar mucho". Además, habló de las críticas al Xeneize.

Villa, cada vez más comprometido

"Estamos activos. Vamos a sacar esto adelante. Lo más lindo es que Dios sabe quién soy, mi familia sabe quién soy, el grupo sabe quién soy, el club sabe quién soy... Y bueno, vamos a demostrar todo", afirmó Sebastián Villa en un vivo de Instagram en los festejos en el vestuario tras obtener la Copa de la Liga con Boca.

Sin embargo, en las horas previas a la obtención del título y de esas palabras, desde la investigación que está a cargo de la denuncia en su contra por violencia de género con los agravantes de abuso sexual e intento de homicidio se llegó a una contundente afirmación sobre el caso luego de las pericias psiquiátricas hechas a la denunciante.

Las mismas llegaron a la conclusión de que la denunciante presenta indicadores de abuso sexual, estrés post traumátuco y que no se advirtieron indicadores de fabulación o mendacidad, es decir, que sus declaraciones en la denuncia fueron fehacientes y que lo sucedido le trajo consecuencias psicológicas.

Sobre su caso, Riquelme también se explayó y habló en Radio 10: "Es un tema muy sensible, Jorge (Rial). El fútbol es una cosa y lo de Villa es otra. Nosotros lo odiamos a ese tema, lo repudiamos como cualquier persona normal. Nos da bronca a mí y a todos. Hay gente de legales en el club que se ocupa, hay un juez, está la Justicia... cuando la Justicia dictamine lo que pasa, el club va a tomar la medida que corresponda. Después, cuando hablo de fútbol, hablo de fútbol: este chico sabe jugar al fútbol. Me parece que no tiene nada de malo decirlo".

El elogio de Benedetto a Alan Varela

El volante central comenzó siendo titular en el ciclo de Sebastián Battaglia pero luego quedó relegado. Y, a mitad de este torneo, volvió a recibir el apoyo del DT, quien lo ubicó una vez más en la formación inicial. Su respuesta fue dar su mejor nivel.

Los propios compañeros de Varela reconocen el aporte que el "5" le da al equipo que terminó dando la vuelta olímpica. Darío Benedetto, el goleador y uno de los referentes del vestuario, habló públicamente de las virtudes de Alan y se animó a compararlo con otro crack del fútbol argentino.

"Siempre la primera opción para él es para adelante y hay muy pocos número 5 en el fútbol argentino que den los pases para adelante. Me hace acordar mucho a Fernando Gago. Yo tuve la posibilidad de jugar con Fer y para mí fue el mejor 5 con el que jugué en mi carrera", manifestó el Pipa. Nada mal la comparativa, ¿no?

Talleres quiere juveniles de Boca y de River

Andrés Fassi, Presidente de Talleres, afirmó que sembraron interés en juveniles de Boca y de River para competir en los tres frentes que tendrán en la segunda parte del 2022 (Copa Argentina, Libertadores y Liga Profesional).

En diálogo con "¿Cómo te va?", Fassi declaró: "Conversaremos con la gente de Boca y River, siempre ha habido una relación, para darle rodaje a jugadores jóvenes de uno y de otro. Hay jugadores muy interesantes en los dos equipos". Luego, el conductor del programa -Marcelo Benedetto- le consultó en concreto con varios de los juveniles tanto del Xeneize como del Millonario, dejando en la nota los nombres de Cristian Ferreira en River y Vicente Taborda y Valentín Barco por el lado de Boca. Fassi, ante la presencia de estos jóvenes nombrados, no los esquivó, sino que afirmó que son esos los que interesan, además de "otros más", como sentenció al hablar de esto.

Cavani quedó libre del Manchester United: ¿Se puede ilusionar Boca?

El uruguayo es un deseo de Boca desde hace varios mercados de pases y esta vez podría estar más cerca que nunca su arribo. Es que esta tarde, el Manchester United confirmó que no contará más con el delantero de 35 años y al expirar su vínculo, se convertirá en jugador libre. De esta forma, quien quiera quedarse con Cavani, solamente deberá negociar con el jugador y su entorno, pero sin transferencia mediante, lo que podría facilitar su arribo a un equipo como Boca en una economía tan golpeada como lo es la del fútbol argentino.

Sin embargo, desde el Xeneize aún no hay indicios de iniciar una negociación aún y desde el entorno de Cavani tampoco, aunque sí ha manifestado sus intenciones de regresar a Sudamérica así como también seguir su carrera en España. ¿Puede ilusionarse Boca con su arribo?

El mensaje de Zeballos para Equi Fernández pidiendo que vuelva a Boca

El Changuito habló con el periodista Marcos Bonocore en campo de juego donde explicó ese gesto hacia Equi y le dejó un mensaje pidiendo por su regreso a Boca: "Íbamos ganando y lo primero que pensé fue en ir a saludarlo a mi hermano, el Equi. Estuvo conmigo 8 años en inferiores, somos muy unidos con la categoría 2002, le tengo un aprecio muy grande. Hermano, te quiero un montón, te mando un beso grande y espero verte pronto con nosotros", hablándole directamente a Fernández.

Definieron qué sucederá con Battaglia tras la Libertadores

Si bien el puesto del DT estuvo en duda desde la dirigencia, ya que le habían pedido un gesto ante los flojos resultados que se dieron en medio del torneo, el periodista de ESPN, Martín Costa, confirmó que “si Boca queda eliminado el jueves, no va a correr en riesgo la continuidad porque ganó el campeonato”.

Más allá de la obtención del campeonato local, desde el Consejo de Fútbol ya le habían dado un voto de confianza al entrenador. Hace algunas semanas, Raúl Cascini expresó en ESPN que "queremos a Battaglia para rato, claro que sí. Estamos conformes y ojalá se quede de por vida. Sabemos que tenemos que mejorar, pero elegirnos hacerlo con él y seguir con este proceso. Nosotros no vamos a hablar con nadie mientras haya un técnico en el club". Tranquilidad para el mundo Boca.

La madre de Salvio habló de su futuro

Mientras Salvio se encuentra levantando el nivel futbolístico, aún se desconoce su futuro porque su contrato con Boca vence el 30 de junio y todavía no hubo reunión con el Consejo del Fútbol para extender su vínculo. Sin embargo, la madre del futbolista brindó tranquilidad al hablar del asunto.

“Va a seguir jugando, sí. Quiero lo que él quiera. Él es el que juega y decide”, contestó Justina López, madre del Toto, ante la consulta del periodista de ESPN, Agustín Belachur. ¿Qué falta? Que la dirigencia lo haga oficial.