Riquelme sacó pecho por el título de Boca y le tiró un palito a la oposición: "Antes no"

Boca se consagró campeón y Juan Román Riquelme se mostró más que feliz por un nuevo título en el club, ahora en su etapa como dirigente. El vicepresidente analizó el campeonato del Xeneize y dijo: "Estoy muy contento. Para nosotros era muy importante volver a ganar. Siempre tenemos la ilusión de competir. Los muchachos se lo merecían".

"Creíamos que este torneo era importante para nosotros. Por ahí se valoran poco las cosas que consigue Boca pero el hincha está contento", aseguró Román en "Argenzuela" (Radio 10). "Hace dos años y medio que estamos y somos el equipo que más ganó en ese tiempo. Y todavía tenemos pendientes algunas finales", recordó.

Para Riquelme, el panorama es claro: "Sin ninguna duda, Boca es el que mejor está compitiendo. No tenemos duda de que se valora poquito y tenemos clarísimo que el hincha está bien porque sabe que al club se lo vamos a cuidar mucho".

En cuanto a las críticas, el ídolo se acordó de la oposición: "Eso es la gente que hace su trabajo cada día... El hincha de Boca está contento. Yo entiendo el juego, sé que es así... A medida que se van acercando las elecciones, queda un año y medio, van a tener muchísimas cosas. Pero el hincha está contento".

"Quieren causar nerviosismo todos los días y nosotros tenemos que tener la tranquilidad necesaria", sostuvo Román. Y cerró: "Boca es mi casa. Estamos felices porque estamos volviendo a ser un club de fútbol. Antes no era. Eso es lo que queremos. Cuidarlo, competir, sabiendo que vamos a ganar y a veces no. Pero hacer lo que el hincha quiere. Que no lo usen para otra cosa, nada más".