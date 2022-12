El mercado de pases sigue inactivo en Boca pero en este miércoles, a falta de tres días para el cierre del año, han trascendido novedades fuertes al respecto. Mientras tanto, puertas adentro varios futbolistas van ganando sus huecos en el equipo. Enterate de todo acá.

Russo los conoce: los 4 jugadores de Boca que quiere para Rosario Central

Mientras continúa la pretemporada del Xeneize en Ezeiza, Hugo Ibarra espera por la llegada de refuerzos, como también está atento a las posibles salidas de jugadores, para ir en búsqueda de reemplazos.

Pensando en lo que pueden ser algunas salidas, hay cuatro jugadores de Boca que están en carpeta de Rosario Central, el club que ahora dirige Miguel Ángel Russo, que conoce a estos jugadores por su paso en el Xeneize.

Según informa el periodista Fernando Carrafielo, existió una comunicación telefónica entre Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme, en la que Miguel levantó el teléfono y le dijo "quiero jugadores que prescinda Ibarra. Que en Boca no tengan la continuidad que si pueden tener en Rosario Central".

Puntualmente, fueron dos los pedidos del entrenador: "Quiero a Luis Vázquez, a Esteban Rolón", fueron las palabras de Russo, que también preguntó por la situación de Agustín Almendra.

Carrafielo agrega, que el que más chances tiene de salir es Rolón, debido a que corre de atrás en la consideración del entrenador Ibarra, mientras que la situación de Vázquez es más difícil, debido a que es el reemplazante de Benedetto. Por último, Almendra va a quedar libre, por lo que su llegada a Central es la más compleja.

Por otro lado, el periodista Ezequiel Sosa, agregó en TyC Sports, que a esos deseos del entrenador se sumó el lateral izquierdo, Agustín Sández.

Riquelme se puso a cantar con los hinchas de Boca

No fue una noche más la que se vivió el pasado martes en el playón de La Bombonera. Pensando en el futuro, Juan Román Riquelme encabezó un acto para presentar la agrupación política "Soy Bostero". Cientos de hinchas de Boca se hicieron presentes para bancar al vicepresidente, que tomó el micrófono y habló un rato largo.

"En un año vamos a tener elecciones nuevamente. Yo les he pedido hace tres años que teníamos que ser 40.000. En la que viene no tengo dudas de que vamos a ser 50, 55... Porque somos demasiados los hinchas de nuestro club", fue una de las tantas frases que dejó el 10 para luego protagonizar un momento increíble: ¡se puso a cantar con los hinchas!

Con el micrófono en mano y una camiseta que le tiraron al escenario, Riquelme acompañó al tema "Soy Bostero, es un sentimiento, no puedo parar... Olé, olé, olé...". Una imagen maravillosa para todos los hinchas que rápidamente lo replicaron en las redes sociales.

"Pongo en duda que Boca se refuerce": revelaron un detalle del mercado y los hinchas no lo pueden creer

Pasan los días y una tendencia se mantiene: Boca encara varias operaciones en el mercado de pases pero todavía no puede acordar la llegada de un refuerzo. ¿Qué sucede en el Xeneize? El periodista Augusto César reveló en "Boca de Selección" (Radio Del Plata) que "el Consejo está ante el mercado más difícil de todos los que afrontó".

El cronista aclaró que "hay una idea de un jugador por línea pero yo a esta altura pongo seriamente en duda que Boca se refuerce". ¿Por qué es tan fuerte el panorama? "A donde apuntaron se encontraron con... No voy a dar el nombre pero un jugador comparó la oferta de Boca con otra del fútbol boliviano y era mejor la del fútbol boliviano por la moneda", explicó.

"Boca se encuentra ante una situación complicada de afrontar desde lo económico. Está averiguando pero las respuestas son: 'Sí, pero lo tenés que comprar'. Boca no está en condiciones de comprar el pase de ningún jugador", sostuvo Augusto. Y dio un ejemplo puntual: todavía no se cerró la llegada de Lucas Merolla por este tema.

"Lo de Merolla está OK con el jugador pero con Huracán no hablan más. Huracán pidió cuatro millones y Boca no los va a pagar", comentó el periodista. Y cerró: "El hincha tiene que saber que estamos ante un mercado muy difícil. De todos los nombres que sonaron, la mitad no son serios y la otra mitad presenta complicaciones importantes".

Campuzano es la llave de Boca para el arribo de un refuerzo internacional

Jorman Campuzano llegó a Boca a principios del 2019 como un refuerzo importante para el mediocampo. Al principio no tuvo muchas oportunidades pero de a poco fue ganándose un lugar hasta convertirse en titular y figura en el equipo de Miguel Ángel Russo que ganó la Superliga 2020.

Tiempo después, la aparición de Alan Varela dejó sin protagonismo al volante central, quien terminó relegado por el juvenil y su buen nivel. Por ese motivo, hace unos meses fue cedido a préstamo al Giresunspor de Turquía: tiene que regresar recién en junio de 2023.

Sin embargo, el nombre del colombiano volvió a sonar fuerte en la actualidad de Boca. ¿A qué se debe? El futbolista podría destrabar la llegada de un refuerzo internacional solucionando uno de los grandes problemas que tiene el Consejo de Fútbol en este momento: el cupo de extranjeros.

El periodista Augusto César explicó la situación: "Jorman Campuzano completa los trámites para nacionalizarse argentino. Al igual que hizo Fabra. Es una buena noticia para Boca porque libera un cupo para poder incorporar otro extranjero. Advincula, Zambrano, Romero y Villa están en el plantel. Hurtado debe volver. Se permiten 6". A pesar de que están cedidos, Campuzano y Hurtado cuentan como extranjeros en el plantel de Boca. Y por eso la nacionalización de Jorman le daría un cupo libre al club.

"Molinas nunca fue del gusto de Ibarra"

Mientras avanza la pretemporada de Boca, varios jugadores del plantel revisan su situación personal. Muchos futbolistas están en plena negociación para renovar sus contratos y otros podrían irse cedidos a préstamo. De momento no hubo ofertas para que alguno se vaya vendido.

En las últimas horas se conoció el panorama de un crack que muchos de los hinchas piden que tenga más minutos en el conjunto azul y oro. Y, contrariamente a la opinión de esos fanáticos, todo se encamina hacia una salida: Hugo Ibarra no lo quiere en el plantel.

El periodista Marcos Bonocore explicó qué pasa con Aaron Molinas. "A diferencia del clamor de la gente, Aaron Molinas nunca fue del gusto de Hugo Ibarra. La última vez que sumó minutos oficialmente fue el 19 de septiembre. Arranca la pretemporada de atrás y es muy probable que salga a préstamo en 2023", aseguró.

Esta semana trascendió que Tigre, Argentinos y Rosario Central ya hicieron saber oficialmente su interés en contar con Molinas a préstamo. Al igual que con otros juveniles, Boca estaría de acuerdo con esta opción. Lo que cambió esta vez es el pensamiento de Aaron: antes no quería salir y ahora lo ve como una buena oportunidad.

Los dos jugadores que sorprendieron a Ibarra en la pretemporada de Boca

Avanza la pretemporada de Boca y, de a poco, Hugo Ibarra va evaluando a los jugadores del plantel de cara al calendario 2023. La idea del entrenador y su cuerpo técnico es poder aprovechar la preparación física de los futbolistas para también empezar a delinear lo deportivo y pensar en posibles variantes para el equipo en un año donde van a necesitar de todos.

Por eso ya se sabe que hay dos jugadores que podrían tener muchas oportunidades. El periodista Julio Pavoni comentó en "El Show de Boca" que "hay dos jugadores que sorprendieron en el arranque de la pretemporada". "Están muy bien en todos los turnos y en las prácticas de fútbol", agregó.

¿De quiénes se trata? "Uno es Nicolás Valentini. Zurdo, marcador central", explicó el cronista. Y completó: "No sé si no termina metiéndose en el equipo titular en los primeros partidos del 2023, teniendo en cuenta la ausencia de Rojo y el gusto del cuerpo técnico de que el segundo central sea zurdo".

"El otro futbolista es Valentín Barco. No diría que está en conflicto, está en negociación en contrato. En las prácticas, cada vez que lo ponen la rompe", aseguró Pavoni. En el caso del "Colo", hay charlas para renovar su vínculo y, si todo sale bien con esa operación, podría derivar en oportunidades para él en Primera, ya sea en Boca o cedido a otro club.

"Debe presentarse": el sorpresivo refuerzo que recibirá Ibarra antes del 2023

Se termina el 2022 y Boca transita los últimos días en plena pretemporada. Tras la licencia por Navidad, los jugadores se volvieron a reunir el martes por la tarde para iniciar una nueva etapa de los trabajos previos a la temporada 2023, en la que el equipo irá por nuevos objetivos.

La gran novedad de la semana pasa la definición del cuerpo técnico de Hugo Ibarra de los jugadores a tener en cuenta. En los primeros días de enero, el Xeneize tendrá dos amistosos y ahí se verá el esquema y el funcionamiento que pretende el DT. Por eso, estos días serán importantes para evaluar a los futbolistas.

En este contexto, la llegada de una alternativa más puede servirle al entrenador. Y es que en estos días se sumará un nuevo jugador a Boca Predio, luego de un abrupto regreso. ¿Qué pasó? Gabriel Vega rompió su préstamo con Godoy Cruz y tiene que volver a entrenar con el Xeneize en Ezeiza.

Así lo contó el periodista Marcos Bonocore: "Gabito Vega debe presentarse mañana (por este miércoles) en Boca Predio ya que decidió desvincularse de Godoy Cruz". Por otro lado, aseguró: "Brandon Cortés está terminando de dejar atrás una operación en la rodilla, casi recuperado. Por lo pronto, ambos serán parte del plantel de Reserva". ¿Ibarra les dará chances en Primera o serán cedidos?

A Boca le notificaron que debe jugar en Abu Dhabi vs. Racing: su contundente respuesta

Luego de muchos rumores y distintas versiones, Boca ya sabe cuándo y contra quién deberá jugar en Abu Dhabi. Finalmente, tal como se venía diciendo en las últimas horas será ante Racing el próximo 20 de enero, en lo que será un nuevo mano a mano entre Hugo Ibarra y Fernando Gago.

Tanto el Xeneize como la Acadamia fueron notificados de parte de AFA en el transcurso del martes. Desde Brandsen 805 salió una respuesta contundente, que viene con tres inquietudes o interrogantes que desea resolver de cara a la fecha del encuentro.

Según informó el periodista Augusto César, Boca "pide saber qué carácter tiene la misma (si es oficial o amistoso), de dónde surge este enfrentamiento y qué pasa con los jugadores expulsados ante el mismo rival en San Luis (por el Trofeo de Campeones)".

Cabe recordar que en dicha final se fueron expulsados Darío Benedetto, Frank Fabra, Carlos Zambrano, Sebastián Villa, Alan Varela, Diego González y Luis Advíncula. Además, Pol Fernández debe cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas.