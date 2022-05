Comenzó la semana en la que se verá el puntapié inicial de la Liga Profesional, donde Boca hará su estreno ante Arsenal en La Bombonera a las 19 horas tras el cambio horario de este mismo lunes. Además, se conocieron varias decisiones y rumores sobre el mercado de pases, junto a la confirmación de la fecha del duelo de octavos de Copa Libertadores ante Corinthians y un avance clave en lo que es el caso de la denuncia por violencia de género hacia Sebastián Villa.

La decisión que tomaron en Boca con el mercado de pases

Según revelaron en TyC Sports, "tanto los directivos como el entrenador Sebastián Battaglia están conformes con el plantel y entienden que hay dos jugadores por puesto, mínimo. Por eso, los posibles refuerzos dependerán de si hay salidas". De esta manera, habrá que esperar para ver quiénes se van del club, sabiendo que podrían ser varias las bajas y por ende también las altas para buscar reemplazos.

Teo Gutiérrez: "Riquelme me llamó para jugar en Boca"

¿Qué hubiera pasado si Teo jugaba en Boca? El propio jugador trajo al presente la anécdota de una negociación que podría haber terminado con Gutiérrez en La Bombonera. "Uno de los empresarios que me representan es hincha de Boca y quería que juegue ahí, pero no se terminó dando y fui a River", le dijo el atacante al youtuber Ezzequiel en la entrevista publicada el último domingo.

Como si fuera poco, Teo también reveló una conversación directa con Juan Román Riquelme allá por el 2011 que podría haber cambiado la historia personal del jugador y, quizás, la reciente de River. "Román es muy amable y gentil. Cuando me fui de Racing, él me llamó y quería que juegue en Boca. 'Si gana Ameal loquito, te venís para acá', me dijo. Terminó ganando Angelici y no se pudo dar. Román después se fue y bueno, son cosas de la vida", confesó.

Novedades en el caso Villa: deberá presentarse a una pericia psiquiátrica

Por la causa abierta de violencia de género con agravante de abuso sexual, el colombiano fue citado a presentarse ante la Justicia mediante una pericia a cargo de un psiquiatra.

Sebastián Villa fue notificado con un llamado para una pericia psiquiátrica el próximo jueves a las 10:30 de la mañana ante un funcionario especialista del Ministerio Público Fiscal. Esto surge como un factor clave porque es el paso previo al llamado a una declaración indagatoria. Además, este martes declarará como testigo del hecho denunciado la residente de la ginecóloga que atendió a la denunciante el día después de lo sucedido en aquel junio del 2021.

Horarios para los octavos de la Libertadores

De cara a lo que serán los próximos compromisos de la Copa Libertadores, las autoridades de CONMEBOL dieron a conocer los días y horarios en que se disputarán las llaves correspondientes a los Octavos de Final.

Respecto a los cruces donde aparecen los equipos argentinos, Corinthians y Boca chocarán el próximo martes 28 de junio, en Sao Paulo, a las 21:30 horas. Y definirán en La Bombonera, el martes 5 de julio, en el mismo horario.

Rosario Central quiere nuevamente a Gastón Ávila

Según informó el diario La Capital, Leandro Somoza levantó el teléfono y llamó a Juan Román Riquelme para consultarle por una de las mayores promesas en la defensa. El exayudante de campo de Miguel Ángel Russo quiere, al menos, una incorporación por línea y se ilusiona con poder concretar el regreso de Gastón Ávila a la Academia.

Fabra se queda en Boca

“Hace varios años que está en Boca y a lo mejor a las dos partes les sirve que haya nuevos aires”, le manifestó el representante Martín Araoz, quien se encarga de la carrera futbolística de Frank Fabra, en septiembre pasado a TyC Sports. Y a pesar que buscaba sacar al colombiano del club de la Ribera, ahora le confirmó al sitio partidario, BocaNet, que el ex Deportivo Cali continuará en Brandsen 805.

Aliendro "cada vez más cerca" de Boca

Aprovechando que queda libre de Colón a partir del 30/06, el Xeneize pretende sumar a sus filas al volante de contención; aunque no es el único, ya que clubes como Estudiantes, San Lorenzo e Independiente también lo quieren.

Pero, según confirmó el periodista del medio partidario boquense "Cadena Xeneize", Sebastián Infanzón, la llegada de Aliendro a Boca "está cada vez más cerca" y que esto será después del 30 de junio cuando el jugador quede libre del Sabalero.

Nicolás Burdisso quiere a Vázquez en la Fiorentina

El periodista Julio Pavoni añadió un nuevo interesado en su ficha: la Fiorentina de la Serie A. En el conjunto violeta se encuentra un viejo conocido por Boca y por el propio Vázquez, siendo éste Nicolás Burdisso.

El ex defensor xeneize y de la Selección Argentina estuvo en el 2019 como manager del club de la Ribera y fue el encargado de adquirir para Boca a Vázquez desde Patronato cuando solo tenía 18 años en dicho año, donde el 60% de su pase fue comprado por 600 mil dólares. Ahora, bajo ese mismo puesto pero en el club italiano, pretende sumar nuevamente en su equipo al 38 de Boca.

Claro está que el Xeneize no lo largará fácil al ser un habitual de la rotación en el esquema de Battaglia y al poseer una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares, pero desde Fiorentina están dispuestos a ofertar en los próximos días.