Boca pretende reforzarse con mucha jerarquía en este mercado de pases para ser un equipo contendiente a la Copa Libertadores y a la Liga Profesional en simultaneo. Para ello, suenan varios nombres que poco a poco se van haciendo realidad para los hinchas del Xeneize. Para mejores noticias, desde la liga confirman que los de Brandsen 805 son campeones de un título que tienen pendiente.

El vice de la Liga Profesional afirmó que Boca ganó un nuevo título

El famoso Trofeo de Campeones 2020 que nunca se disputó sumó un nuevo capítulo y una declaración deja al Xeneize a las puertas de otra estrella. Se trata de los dichos en Twitter de Cristian Malaspina, el Presidente de Argentinos Juniors y Vicepresidente de la Liga Profesional. "El trofeo de campeones según Eduardo Spinosa no podría ganar un subcampeón; paremos esta locura; no se aprobó en mesa de la liga ni en comité de AFA. Tinelli te rodeaste muy mal. Gano los 2 Boca, es el ganador", escribió. ¿Boca festeja un nuevo campeonato entonces?

El crack de Selección que quería Boca y fichó por otro equipo de Sudamérica

Miguel Borja, quien había estado en el radar del Consejo del Fútbol el mercado de pases anterior pero decidió desembarcar al Gremio del Brasileirao. Al haber descendido a la Serie B el equipo Tricolor, las esperanzas de que el atacante colombiano arribe a Boca volvieron a iluminarse. Pero las ilusiones duraron poco, ya que regresará al equipo donde supo estar en 2019 y 2020: Junior de Barranquilla.

Benedetto quiere volver a Boca ahora pero dos personajes importantes tratan de impedirlo

"Darío Benedetto quiere volver a ser el nueve de Boca en enero. Ya están avanzadas las charlas en relación a su salario. No hay impedimento económico para que se concrete. Sin embargo, su representante y un socio de su repre buscan convencerlo de que no vuelva ahora. Veremos", informó el periodista Pablo Lisotto. El agente de Benedetto es Christian Bragarnik, propietario del Elche.

El Presidente de Tijuana habló del futuro de Cardona y el interés por Lisandro López

Jorge Alberto Hank, presidente de Xolos de Tijuana, reveló en "ESPN F90" que van por Lisandro López. "Es un gran jugador y es una posición que estamos buscando. Sí preguntamos en su momento a Boca si había alguna posibilidad, estamos esperando a que nos contesten para tener una conversación sobre el tema". Además, habló del futuro de Edwin Cardona: "Todavía no se define exactamente qué va a pasar. Él tiene contrato con Boca hasta el 31 de diciembre y tenemos que ver qué posibilidades hay para que se incorpore a Tijuana nuevamente y cumpla su contrato o que sea transferido a otro lugar".

Adonis Frías suena en Boca y subió una foto en La Bombonera

"Es muy lindo que me vinculen a Boca y uno se ilusiona, pero todavía no llegó nada desde el club. Yo siento en la sangre que soy jugador para Boca y por eso no jugaría en River. Es una pasión desde chiquito y es así", manifestó Adonis Frías, futbolista de Defensa y Justicia, hace algunos días. Y ahora tiró otro guiño. Subió una foto especial en sus historias de Instagram: él ingresando a La Bombonera en el último partido en el que el "Halcón" visitó al Xeneize. Otro mensaje para Román de que está esperando el llamado.

Colidio fue vendido por millones hace años y está cerca de volver al fútbol argentino

Facundo Colidio se fue al Inter de Milán en 2017 a cambio de casi 10 millones de euros. Después de un par de años, el centrodelantero está a punto de pegar la vuelta al fútbol argentino. Lejos de regresar al club de sus inicios, quien contará con sus servicios será nada más ni nada menos que el recién ascendido Tigre.