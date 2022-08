Boca le ganó con lo justo en los octavos de final de la Copa Argentina a Agropecuario y pasó a la próxima ronda donde espera al rival que saldrá de Quilmes y Deportivo Madryn. Pero no todo es dicha victoria fue algarabía, ya que la lesión de Exequiel Zeballos por la brutal patada sufrida en el inicio del partido trajo preocupación en el Xeneize. Como si esto fuera poco, Sebastián Battaglia rompió el silencio por la tarde de este miércoles. Enterate de todo acá.

Boca eliminó a Agropecuario y se metió en cuartos de la Copa Argentina

Por los octavos de final de la Copa Argentina, Boca y Agropecuario se veían las caras por primera vez en la historia y finalmente, la lógica se impuso y fue el Xeneize el ganador del duelo entre el equipo de primera y el de la B Nacional. Y pese a haber sido un partido con amplia diferencia entre un equipo y otro, la diferencia en el marcador fue la mínima para los dirigidos por Hugo Ibarra.

Boca no jugó un buen partido y tuvo un jugador más que el Sojero durante casi 80 minutos por la expulsión de Milton Leyendeker tras la patada criminal que le realizó a Exequiel Zeballos, quien tuvo incluso que pedir el cambio por la enorme dolencia que le generó el golpe en su tobillo, retirándose del campo de juego llorando desconsoladamente.

El "Sojero" no se achicó frente a Boca y con uno menos le hizo fuerza al equipo de la Ribera, aguantando a más no poder el 0 a 0 que terminó siendo imposible tras el gol de Pol Fernández con una volea tras un córner a los 25 minutos del primer tiempo.

Sin embargo, luego del tanto del volante, Boca no generó mayor peligro en arco de Agropecuario y sí tuvo lapsos donde no la pasó bien, sobre todo en el segundo tiempo donde los cambios hechos por Ibarra descontrolaron el sistema de juego. Así y todo, el Xeneize se quedó con la victoria gracias al tanto de Pol y por ende, con el pase a cuartos de final.

Dos ofertas por Rossi

Desde hace algunas semanas, los directivos de Flamengo están buscando quedarse con el arquero de Boca, que no tiene confirmado si volverá a atajar o su último partido en los tres palos del club de La Ribera fue el último sábado frente a Platense. Y si bien saben que es algo complicado negociar con Juan Román Riquelme, realizaron una oferta.

Para los brasileños, tener a Rossi es una prioridad. Y se están apurando porque el próximo lunes 15 de agosto finalizará el período de fichajes. Por eso mismo, desde Rio de Janeiro hicieron llegar una oferta concreta por el pase del ex arquero de Lanús: según la información que compartió el periodista de TyC Sports, Germán García Grova, el Mengão acercó una propuesta de 1,5 millones de dólares.

Pero además, Rossi tiene serias chances de emigrar hacia Europa, más precisamente a España. En las últimas horas, el arquero Axel Werner dejó de estar inscripto en LaLiga, por lo que en Elche le rescindirían el vínculo que caduca a mediados de 2023. Esto se debe a que el entrenador del Franjiverde, Francisco Rodríguez Vílchez, no tendrá en cuenta al nacido en la ciudad de Rafaela y con pasado en Boca. Por eso mismo, posaron sus ojos en Agustín Rossi, según indicaron en D-Sports Radio.

La lesión de Zeballos que preocupa

A pesar del 1-0 sobre Agropecuario, los dirigidos por Hugo Ibarra sufrieron la pérdida de Exequiel Zeballos a los 8 minutos de la primera etapa, luego de que Milton Leyendeker le diera una criminal patada y terminara siendo expulsado.

El defensor del Sojero no tuvo piedad alguna para con el Changuito, que terminó siendo reemplazado y rompió en llanto, ya que le costaba caminar por sus propios medios debido al enorme dolor, y los médicos le colocaron hielo en el tobillo. Pero no se quedaron tranquilos.

Una vez que finalizó el partido en el estadio Padre Ernesto Martearena, desde el cuerpo médico de Boca tomaron la decisión de trasladar a Zeballos hacia un clínica cercana para someterlo a estudios y así poder descartar cualquier tipo de lesión ósea.

Las próximas horas serán claves para determinar si Zeballos solamente sufrió un golpe o si la patada de Leyendeker le generó algún tipo de lesión que lo margine de las canchas por un largo tiempo. Y el mundo Boca está expectante...

Habló Rossi

Mientras se define su futuro, Rossi seguirá en el arco de Boca compitiendo con Javier García y con el flamante refuerzo para defender los tres palos, Sergio Romero. Para el partido de esta noche ante Agropecuario por Copa Argentina, fue suplente de "Javi", quien viene siendo el arquero en esta competencia. Y allí en Salta, tras tantos días de silencio luego de conocerse su negativa a firmar el contrato con Boca, Rossi rompió el mismo al dialogar con varios medios luego de darle su autógrafo a los fanáticos xeneizes.

Primeramente, habló del apoyo de los hinchas en el interior, donde sentenció: "Cada vez que vamos a una provincia del Interior, el cariño es importante. Es lo que genera Boca. Muy feliz que la gente esté contenta. Es bueno darle una alegría", entrelazando allí las ovaciones recibidas en La Bombonera en las últimas presentaciones de local: "El apoyo de la gente estuvo siempre. Agradecido al hincha de cada provincia, incluyendo al de Buenos aires", soltó.

Por último, habló sobre la cuestión contractual en sí, pero en relación a su presente futbolístico y con la chance que Boca siga contando con él dentro de la cancha: "Con tranquilidad y profesionalismo y respeto a la institución que me da el lugar de trabajar". ¿Qué pasará con su futuro?

Chiquito Romero puede ser clave en la continuidad de Rojo

La reciente llegada de Sergio Romero al arco de Boca traerá consecuencias tarde o temprano. Apenas Chiquito puso la firma, las miradas se fueron para el lado de Agustín Rossi, quien podría perder su titularidad a un año de la finalización de su contrato.

Dejando de lado este detalle, el arribo del ex-Manchester United puede ser positivo por varios motivos. No solo su amplia trayectoria y su experiencia en la Selección Argentina suman, sino que su reciente contratación puede definir la continuidad de uno de los pilares del equipo.

Se trata de Marcos Rojo, que tiene contrato hasta fin de año pero tiene la posibilidad de hacer uso de una cláusula que le permite estirarlo un año más. Según informó Luis Fregossi, "no tiene definido si aceptará la renovación", pero la llegada de su amigo puede influir de manera positiva.

Habló Battaglia sobre su salida, sobre Almendra y el conflicto por los premios

A la hora de hablar de la relación que mantenía con Juan Román Riquelme, Battaglia dijo: "Con Román hablaba, pero no específicamente de fútbol". Y dejó una polémica frase: "Ahora no volví a hablar después de lo que pasó". Además, aseguró que no habló con él cuando fue echado como entrenador.

Recordando su desprolija despedida, el León comentó: "Me reuní con los muchachos del Consejo y me comunicaron mi salida. No pedí explicaciones". Además, no descartó un segundo ciclo: "Veremos cómo se da el día de mañana, pero no le cierro la puertas. Boca es mi casa y lo pongo por delante de todo".

Por otra parte, el entrenador que busca trabajo criticó la forma de ver la Copa que tiene el hincha en general: "La Libertadores se ha transformado en una obsesión y es un error. Hoy está cada vez más complicado, los equipos brasileños están muy fuertes. Ojalá Boca pueda volver a ganarla, pero que sea una obsesión hace que pasen estas cosas, donde parece que es lo único que importa".

Para cerrar, contó cómo es su día a día en la actualidad: "Estoy bien, ocupando la cabeza en otras cosas y haciendo el balance de lo que se hizo. Agarramos en un momento difícil del club y pudimos clasificar a la Libertadores y ganar la Copa Argentina. En lo futbolístico por momento lo hicimos mejor y en otros fuimos irregulares".

Respecto a la decisión que debió tomar, el León contó: "Lo de Agustín (Almendra) me dio tristeza por lo que se vivió. No es algo feliz. Me pone triste alejar a un jugador, pero tengo que mantener las reglas. El respeto tiene que ser con todos". Y hasta lo elogió futbolisticamente hablando...

Sin resentimientos, Battaglia llenó de elogios al volante que seguramente pronto regrese a Primera: "Almendra tiene una condiciones enormes, eso no se discute. Pero tiene que pensar las situaciones que ocurrieron; hay cosas que tiene que respetar. Le van a servir de aprendizaje".

En la previa del partido entre Boca y Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores, hubo roces entre los referentes del plantel y miembros del Consejo del Fútbol, quienes discutieron debido al reclamo de unos premios por la competencia internacional de parte de los futbolistas. Sobre esto, Battaglia dio esta tarde su testimonio sobre lo sucedido, así como también su opinión.

"Creo que son cosas que tienen que estar resueltas desde principio de año. Uno tiene que tener la cabeza en lo que pasa en la cancha. Para mi se llegó a un punto en el que no se tenía que hablar", sentenció en principio sobre esta polémica cuestión.

En diálogo con TyC Sports, fue consultado sobre si este contexto tenso influyó al rendimiento dentro de la cancha, a lo que fue claro: "No creo que haya afectado a los jugadores, competimos bien y merecimos pasar. Por esas cosas del fútbol no se dio", cerró sobre el asunto desde su predio de canchas de fútbol ubicado en Parque Sarmiento.