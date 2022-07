◉ Las noticias de Boca hoy: presentación de Roncaglia, más novedades del mercado y sorpresas en el once vs Argentinos

En la previa del partido contra Argentinos Juniors, Hugo Ibarra pateó el tablero y planteó un once inicial que llamó la atención. En paralelo, en las oficinas de Boca hubo movidas gestiones en el mercado de pases con la confirmación de la salida de Jan Hurtado, la inminente baja de Luis Vázquez, el pedido de Agustín Almendra de salir y la oficialización y presentación de Facundo Roncaglia como segundo refuerzo xeneize.

Presentación de Roncaglia

Con la 2 en su espalda y acompañado de Mauricio Serna y el Presidente de la institución, Jorge Amor Ameal, Roncaglia fue presentado oficialmente este lunes por la tarde como incorporación xeneize, donde se mostró muy feliz y optimista de regresar al club donde nació futbolísticamente.

"Tengo muchas ganas de demostrar que estoy a la altura de este club, con Román nos pusimos en comunicación la semana pasada, no había mucho qué discutir. Las ganas de contar conmigo solucionó todo muy rápido", fue lo que manifestó el defensor sobre lo que sintió al confirmarse su llegada a Boca. Sin embargo, luego fue más allá y habló sobre lo que fue su salida en 2012, la cual fue más que conflictiva.

Es que en aquel momento, Roncaglia se marchó en medio de los duelos de ida y vuelta de la final de la Copa Libertadores de dicho año, donde en el primer partido ante Corinthians convirtió el gol de Boca en dicho 1 a 1 en La Bombonera, pero en la vuelta no pudo estar debido a que su contrato con el club era hasta el 30 de junio de 2012, y al haberse disputado el 4 de julio, no pudo firmar planilla, ya que para ello era necesario abonar un seguro que la dirigencia en aquel momento no pagó, motivo por el cual no pudo decir presente y se marchó de una manera poco convencional.

Ahora, de regreso en el club de la Ribera, se refirió a aquella controversial salida: "Sueño con lo que sueña toda la gente que es hincha de Boca, la Copa Libertadores. Me fui con bronca porque no me han permitido jugar la segunda final de 2012, pero ya está". Además de blanquear esto, también confirmó sus ganas latentes que tenía hace tiempo de volver al Xeneize, además de afirmar que no hubo ofertas previas para regresar a Brandsen 805.

Cambio de esquema y sorpresivos cambios en el XI planteado por Ibarra

El director técnico armó una práctica de fútbol este lunes en el predio de Ezeiza. Y así confirmó al equipo titular para el compromiso que se viene frente al "Bicho": no solo cambió el esquema táctico sino que también hizo cuatro modificaciones de nombres.

Con un dibujo 4-4-2, el "Negro" puso a dos nueves juntos y ubicó a los extremos un poco más retrasados. Si bien será una formación ofensiva, no deja de ser una novedad el hecho de que no jugarán Darío Benedetto (se fue con molestias en el tobillo en el último partido), Alan Varela, Juan Ramírez y Óscar Romero. De todas formas, todos ellos están entre los convocados.

La formación que armó Ibarra este lunes y se perfila para jugar este martes es la siguiente: Agustín Rossi; Luis Advincula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Exequiel Zeballos, Guillermo "Pol" Fernández, Jorman Campuzano, Sebastián Villa; Luis Vazquez y Nicolás Orsini.

Vázquez jugaría su último partido vs Argentinos

Hugo Ibarra planea hacer varios cambios en el XI titular para visitar al Bicho y la delantera contaría con la presencia de Luis Vázquez, por quien el Brujas ofreció más de 10 millones de dólares en los últimos días. Según informó el periodista Augusto César en ESPN F12, este podría ser el último partido del "38" en Boca ya que la oferta está siendo estudiada seriamente.

En caso de cerrar la operación, sumando la de Gastón Ávila, al club de La Ribera le estarían ingresando casi 15 millones de dólares en ventas en este último mercado de pases. Pensando en la próxima ventana de transferencias, el Xeneize tendrá un margen amplio para reforzar al equipo en diciembre en vistas a la Copa Libertadores 2023.

Jan Hurtado tiene arreglada su continuidad en RB Bragantino

El periodista Augusto César informó en "ESPN F12" que ya se resolvió el futuro de Jan Hurtado, quien seguirá en el Bragantino de Brasil. "Recién me contaron que está arreglado lo de Jan Hurtado. Va a seguir en Bragantino. Boca a liberar ese cupo por más que no tenga en la mira a ningún extranjero para incorporar ahora", mencionó.

El venezolano se había ido a préstamo y el final de esa cesión implicaba un problema para el Xeneize, que en su momento buscó desesperadamente liberarse de un cupo de extranjero para poder anotar a Arturo Vidal. Como se cayó el pase del chileno, los dirigentes trabajaron con calma y lograron quedar con un espacio libre en el caso de que quieran buscar a un jugador de otro país.

Los 5 nuevos referentes que quiere el Consejo de Fútbol dentro del plantel de Boca

Según informó TyC Sports, los dirigentes tienen a cinco futbolistas en mente para comandar la interna del grupo. Los elegidos son Guillermo "Pol" Fernández, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Óscar Romero y Agustín Rossi. El medio menciona que la idea es fortalecer la imagen de estos jugadores en los próximos meses.

En la previa del duelo contra Talleres se mencionó la posibilidad de sacarle la capitanía a Marcos Rojo, algo que finalmente no sucedió. El caso de los cinco mencionados tiene un detalle: tanto Rossi como Zambrano podrían irse del club en 2023 porque finalizan sus contratos (el arquero, en diciembre; el defensor, en junio).

Agustín Almendra no quiso renovar y pidió irse

Agustín Almendra pidió salir de Boca cuanto antes. Esto se debe a que rechazó la propuesta de extender su contrato, el cual vence en junio de 2023 y el club de la Ribera la había ofrecido estar ligado al Xeneize hasta 2025, pero el futbolista tuvo una rotunda respuesta negativa a esa negociación.

De hecho, pidió salir en este mercado de pases o más tardar en el próximo, ya que sino se irá libre en un año, por lo que queda marcado que su postura de no continuar en Boca no tiene retorno. De esta forma, parecería que no volverá a ponerse la camiseta azul y oro y su destino sería otro equipo.

Clubes como Racing, Estudiantes y Talleres habían mostrado interés en Almendra, pero según las informaciones brindadas por varios periodistas que cubren el día a día de Boca, el jugador tiene intenciones de emigrar al exterior. Fin de ciclo para el juvenil, quien entre altibajos y controversias disputó un total de 69 partidos en el Xeneize. Su pase está tasado en 4 millones de dólares, por lo que a Boca tendrá que llegarle una oferta similar a esos números para largarlo.

¿El Tata Martino puede ser el próximo DT de Boca? "Es el mejor que hay en estos momentos"

Elvio Paolorroso fue el preparador físico del cuerpo técnico del "Tata" durante muchos años y se animó a analizar el presente de su amigo. "Si me llegara a llamar Riquelme para pedirme una opinión sobre el Tata, le diría que es lo mejor que hay en estos momentos como técnico para dirigir a Boca", manifestó en "Super Deportivo Radio" (Radio Villa Trinidad).

"A Riquelme lo subimos nosotros a Primera. Bilardo me mandó a verlo en Cuarta. Lo conozco", mencionó Paolorroso. Y aclaró que Ricardo Gareca es otro DT que respeta mucho: "A mí me dicen Martino y para mí es lo máximo. Lo mismo con el Flaco Gareca: por trabajador, honesto y respetuoso".

Volviendo a Martino, Elvio aclaró: "Todavía tiene la cabeza en el Mundial con México y después pueden pasar muchísimas cosas. Puede que diga que si o que no". "Quisiera verlo donde él sea feliz, se merece ser feliz, porque en Barcelona y en la Selección Argentina no lo disfrutó", aseguró el expreparador físico del Tata.

Novedades sobre el mercado de altas: Boca no se retira del mercado

Boca no piensa retirarse del mercado y por eso desde las oficinas de Brandsen 805 ya planean la próxima alta en el libro de pases que seguirá abierto hasta el 8 de agosto para la Ribera por las salidas de Gastón Ávila, Jan Hurtado y el juvenil Alexander Fernández rumbo a otras ligas del exterior. Y mientras el caso de Adonis Frías sigue en pie pero con la posibilidad más latente de sumarlo a fines de la Liga Profesional, en las últimas horas llegaron nuevas pistas de posibles refuerzos para Boca en lo que queda del mercado.

En ESPN, el periodista Diego Monroig se encargó en confirmar que el club de la Ribera buscará alternativas que se encuentran en la misma situación que Roncaglia, siendo de esta forma futbolistas libres que puedan arribar al Xeneize con el pase en su poder, por los que no tendría que poner dinero más allá de la firma de sus contratos.

En este contexto, son varias las posibilidades que surgen allí teniendo en cuenta las necesidades de Boca o mismo, jugadores que ya interesaron en Brandsen 805 en mercados de pases anteriores y que actualmente no tienen club. Sin dudas, allí aparece como nombre más fuerte el de Edinson Cavani, quien en reiteradas ocasiones sonó en Boca y hasta se han reconocido contactos, aunque con la magnitud de su contrato sería algo muy complicado para la Ribera.

Más terrenales, aparecen nombres como Domingo Blanco (libre desde Independiente y vinculado en este mercado con Boca), el delantero Guido Carrillo y los uruguayos Gastón Giménez y Martín Cáceres. Así mismo, podrían aparecer más opciones, pero no quedan dudas que al confirmarse que el Xeneize buscará más refuerzos como libres, serían estos los nombres más resonantes. ¿Llegará alguno de ellos a la Ribera?