Después de 10 años, Facundo Roncaglia retornó al club de sus amores y volverá a jugar con la camiseta de Boca. Y luego de despertar el bichito de la ilusión en más de un hincha, el defensor central confesó diversos motivos por los que se había complicado su retorno.

El hecho de haber estado muchísimo tiempo en Europa, hicieron que Roncaglia se transforme en otro tipo de futbolista, y que aprenda a jugar en distintas posiciones. Si bien es lateral derecho por naturaleza, en España, Italia y Chipre también aprendió a jugar como marcador central.

Más allá de haber explicado sus nuevas virtudes como futbolista, el ex Fiorentina fue muy clarito al expresar sus sensaciones por el retorno al club que lo vio nacer y lo formó como profesional: "Siempre tuve ganas de volver, esa es la verdad", indicó. Y fue contundente: "Nunca hubo algo concreto para que se diera la vuelta. Me explotó el teléfono con mensajes de ex compañeros que no lo podían creer, están muy contentos. Boca es difícil de explicar con palabras".

Bajo la presencia de Mauricio Serna y Jorge Amor Ameal, Roncaglia también se refirió a lo que planifica de cara al futuro con la camiseta de Boca: "Tengo mucha ilusión, estoy muy contento y agradecido, de demostrarle a la gente que todavía estoy y puedo ayudar al equipo", afirmó en conferencia de prensa el flamante 2 del Xeneize.