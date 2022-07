Tras una década en el fútbol europeo, Facundo Roncaglia regresó a Boca en condición de libre para reforzar el plantel, siendo así la segunda cara nueva en este mercado de pases tras la contratación previa de Martín Payero. Con 35 años y firmando por 18 meses, el defensor pegó la vuelta desde el viejo continente con el pase en su poder tras la finalización del vínculo que lo ataba con el Aris Limassol de Chipre.

Con la 2 en su espalda y acompañado de Mauricio Serna y el Presidente de la institución, Jorge Amor Ameal, Roncaglia fue presentado oficialmente este lunes por la tarde como incorporación xeneize, donde se mostró muy feliz y optimista de regresar al club donde nació futbolísticamente.

"Tengo muchas ganas de demostrar que estoy a la altura de este club, con Román nos pusimos en comunicación la semana pasada, no había mucho qué discutir. Las ganas de contar conmigo solucionó todo muy rápido", fue lo que manifestó el defensor sobre lo que sintió al confirmarse su llegada a Boca. Sin embargo, luego fue más allá y habló sobre lo que fue su salida en 2012, la cual fue más que conflictiva.

Es que en aquel momento, Roncaglia se marchó en medio de los duelos de ida y vuelta de la final de la Copa Libertadores de dicho año, donde en el primer partido ante Corinthians convirtió el gol de Boca en dicho 1 a 1 en La Bombonera, pero en la vuelta no pudo estar debido a que su contrato con el club era hasta el 30 de junio de 2012, y al haberse disputado el 4 de julio, no pudo firmar planilla, ya que para ello era necesario abonar un seguro que la dirigencia en aquel momento no pagó, motivo por el cual no pudo decir presente y se marchó de una manera poco convencional.

Ahora, de regreso en el club de la Ribera, se refirió a aquella controversial salida: "Sueño con lo que sueña toda la gente que es hincha de Boca, la Copa Libertadores. Me fui con bronca porque no me han permitido jugar la segunda final de 2012, pero ya está". Además de blanquear esto, también confirmó sus ganas latentes que tenía hace tiempo de volver al Xeneize, además de afirmar que no hubo ofertas previas para regresar a Brandsen 805.