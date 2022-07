El futbolista tendría acordada su salida del club en los próximos días y no formó parte del ensayo que encabezó Hugo Ibarra.

El jugador de Boca que no se entrenó con el plantel... ¿por una venta?

Lejos de los días turbulentos, en Boca ya se piensa en el próximo encuentro correspondiente a la Liga Profesional. El conjunto que ahora dirige Hugo Ibarra, en compañía de Leandro Gracián y Roberto Pompei, recibirá este sábado a Talleres de Córdoba en La Bombonera y ya comenzaron los entrenamientos de fútbol para armar el equipo.

Si bien hay figuras que están en duda, como Marcos Rojo y Darío Benedetto, todo indica que el tridente técnico no hará demasiadas variaciones con respecto al once que paró contra San Lorenzo. Los focos están en la defensa, claro, ya que Carlos Zambrano no está al 100% físicamente y la salida de Carlos Izquierdoz del equipo -y quizás del club- es una decisión que nació desde el CT.

Una de las opciones para la zaga era Gastón Ávila, quien no sumó ni un solo minuto en el semestre por la falta de acuerdo para renovar su vínculo, pero este jueves tampoco formó parte del entrenamiento pensando en el duelo contra la "T" y el motivo podría ser su inminente venta al fútbol europeo.

Según adelantó el periodista César Luis Merlo en los últimos días, Boca recibió una oferta del Royal Antwerp de Bélgica por la compra del 100% de la ficha del "Gato" y todavía no hubo respuesta, a pesar de que ya existe un acuerdo entre el club y el jugador. Además, el 40% de la operación iría a Rosario Central por mantener dicho porcentaje del pase del defensor. El traspaso parece ser inminente y la decisión técnica en el entrenamiento del Xeneize es una muestra de ello.