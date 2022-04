El relato furioso de Daniel Mollo del gol sacando del medio que le hicieron a Boca: "No me rompan más las pelotas"

El gol que Arsenal le hizo a Boca sacando del medio generó una fuerte bronca entre los hinchas, tanto en las tribunas de La Bombonera como también todos los que siguieron la transmisión. Y ese fastidio también llegó a las cabinas de radio: Daniel Mollo soltó un relato furioso de la acción y se la agarró con Agustín Rossi.

"Mirá lo que acaba de hacer Rossi. La con... de mi tía, no me rompan más las pelotas", fue la primera reacción del periodista partidario en su relato por "Boca de Selección". "¿Ustedes se dan cuenta de por qué yo digo lo que digo? Déjense de joder viejo, así no se gana la Copa Libertadores", se quejó.

Para Mollo, a Rossi lo perjudicó la gran cantidad de elogios que tuvo tras el Superclásico: "24 de diciembre es una sola vez en la vida. De principiante, lo inflaron tanto, hicieron un bombo, cuando yo les dije que lo pedían para la Selección era un bombo que le estaban haciendo, que le iban a la vida. El mal que le hicieron a Rossi con todo el bombo del partido con River era para cagarle la vida".

"Este partido lo empata Rossi, no sé quién carajo hizo el gol de Arsenal... Dejate de joder, Colmán, si se lo llegan a dar a Colmán están errados, el gol lo hizo Rossi. El daño que le hicieron, lo pedían para la Selección, déjense de romper las pelotas. 2-2 y la con... de la lora", cerró el periodista.