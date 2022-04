En el mundo Boca, constantemente, las noticias están a la orden del día. Y los hinchas quieren estar al tanto de todo para no perderse de nada. A lo largo de las últimas horas, los de Battaglia igualaron frente a Vélez y protagonizaron un aburrido encuentro, pero también pusieron el grito en el cielo, ya que desde Europa quieren a dos de las mejores joyas del plantel.

Vélez y Boca aburrieron, y no se sacaron ventajas en Liniers

Luego de lo que fue la polémica de la semana, donde desde Vélez pusieron el grito en el cielo porque AFA aceptó el pedido de Boca para disputar el partido en la noche del sábado y no se llegó a un consenso, la presentación de ambos equipos en el José Amalfitani aburrió a más de uno. Sin jugar bien, igualaron 0-0 y ahora piensan en la Copa Libertadores.

El futuro de una joya de Boca está muy cerca de cambiar y se marcharía en el próximo mercado

Luego de que Juan Román Riquelme tomara las riendas del Consejo de Fútbol, en Boca comenzaron a proyectar a largo plazo el trabajo en las inferiores para poder elevar la vara en los pibes que sueñan con vestir la azul y oro en el futuro.

Algunos chicos lograron despertar el interés de Miguel Ángel Russo, en su momento, como ahora de Sebastián Battaglia, y se ganaron sus respectivos lugares. De hecho, los hinchas los aclaman por encima de los jugadores de mayor experiencia. Pero ahora, podrían perder a uno de los mejores.

Marcos Riquelme metió tres goles en Always Ready antes de la visita a La Bombonera

Este martes a las 19:15, el Xeneize será local contra el sorpresivo conjunto de Bolivia y Sebastián Battaglia ya observa detenidamente a una de las figuras. Marcos Riquelme, delantero argentino de 32 años, llamó la atención por su apellido pero también por su rendimiento: metió un gol y una asistencia contra el "Timao" y ahora le sumó tres más.

Por la 16° jornada del campeonato local, Always Ready recibió a Universitario de Vinto y, si bien cuidó a varios titulares para el encuentro de Copa Libertadores frente a Boca, ganó con comodidad. Fue con una goleada por 6-2 en la que Riquelme se despachó con un triplete.

Los dos primeros de Riquelme fueron de cabeza y el restante, con un remate de media distancia. Marcos es una de las figuras del equipo y los hinchas de Boca ya lo siguen de cerca, no solo por su llamativo apellido para la historia del Xeneize.

Fue referente del Boca de Falcioni y ahora quiere ser vicepresidente de un club del ascenso

Tuvo una larga carrera como futbolista y dio nueve vueltas olímpicas, todas por torneos locales pero tres en el fútbol chileno. En Boca llegó a ser importante y formó parte del plantel que fue subcampeón de la Copa Libertadores 2012. Ahora, cuatro años después de su retiro, quiere ser dirigente deportivo.

En 2018, tras dos temporadas en Colo Colo, Agustín Orion dejó el fútbol profesional. Desde entonces, se mantuvo al margen del deporte pero ahora está decidido: formará parte de una lista en las elecciones presidenciales de Midland, el club de sus amores.

El arquero siempre fue fanático del club de Merlo y aún en su época en Boca iba a la cancha a ver al equipo. Ahora se supo que este domingo estará en la fórmula de la lista número 14 junto a Francis Ribeiro, quien irá como presidente. Agustín y su hermano Sebastián serán vicepresidentes.

Wanchope Ábila y su contundente opinión de la situación de Almendra en Boca

"Yo le estaba generando un gasto innecesario al club . No quería cobrar sin hacer nada. Mi idea era estar en un lugar en el que me quieran y me hagan sentir importante. La propuesta, el plantel y Colón me entusiasmó", contó Wanchope tras su conflictiva partida del Xeneize. Y ahora, ya afianzado en el Sabalero, opinó del momento que atraviesa Almendra sin meterse en problemas.

Colón empató 2-2 ante Rosario Central en Santa Fe y el ex delantero de Boca volvió a gritar un gol oficial. Por eso, en la entrevista post duelo se mostró feliz: "Necesitaba volver a convertir porque hacer goles es lo único que me gusta en el fútbol. Después leo que muchos dicen 'no te puede ganar en velocidad'... Vení a ganame en fuerza, en velocidad y sacámela... Viste que cuando estás tirado abajo del aire acondicionado todo es fácil".

Tras mostrar su felicidad por el gol, Ábila eligió no jugársela en el caso Almendra al aire de TyC Sports: "Vos viste que cuando estás con esa camiseta lo único que interesa es ganar, pero casi a cualquier precio. Te volvés un enfermo por ganar". No se puso en ninguna vereda, pero sus dichos dan por entendido que (sin pedir las disculpas al juvenil) que entendió la reacción del mediocampista por cómo se vive el día a día puertas adentro.

Fue DT campeón con Boca y le gustaría volver pero sabe que es difícil: "No creo que ocurra"

No todos los entrenadores logran irse bien de los clubes. Y si bien su salida de Boca no fue como él esperaba, lo cierto es que su ciclo incluyó dos títulos, aunque también varias derrotas frente al River de Marcelo Gallardo. Años después de su partida, ahora Rodolfo Arruabarrena se animó a hablar de un posible regreso al Xeneize.

En una charla con "Super Mitre Deportivo" (Radio Mitre), el actual director técnico del seleccionado de Emiratos Árabes Unidos confesó que por ahora solo piensa en su trabajo actual. "Me desvela dirigir un Mundial y hacer historia con esta selección", señaló. Por ahora está en el repechaje para entrar a Qatar 2022.

"Tuve opciones de volver a Argentina, pero no vuelvo por una decisión familiar", reveló Arruabarrena. Si bien comentó que lo seduce volver a Boca, aclaró que no es tan fácil que eso se dé: "Obviamente de llegar el momento, si hay posibilidades de volver a Boca, mi corazón me va a llevar a decir que sí, pero no creo que ocurra en estos próximos años". Sobre la actualidad del club, aseguró: "A Riquelme por lo que hablé lo veo entusiasmado y con ganas".

¿Tevez cambió de decisión sobre su futuro? El verdadero motivo de su visita al plantel del Milan

El "Apache" aún no confirmó su retiro pero sí dejó en claro en más de una ocasión que disfruta de esta nueva vida, alejada de la presión de cada fin de semana con la camiseta azul y oro. Su paso por Europa, de todas maneras, tiene que ver con lo futbolístico: trascendió que la Juventus le propuso jugar para el equipo Senior.

Este viernes aparecieron imágenes que muestran que Carlitos ya se fue de Turín: se lo vio en la práctica del Milan. A través de su cuenta de Instagram, Tevez subió fotos junto a Paolo Maldini, secretario técnico, y Oliver Giroud, delantero. Según contó el Diario Olé, el motivo de la visita tiene que ver con un cambio de decisión de parte del "Apache": al parecer, está interesado en ser entrenador y ya no tanto con participar de la política de Boca.

De esta manera, Tevez aprovechó este viaje para conversar con directores técnicos y ver cómo se entrena en los mejores clubes del Viejo Continente. Trascendió que pronto se encontrará con Antonio Conte en las instalaciones del Tottenham de Inglaterra. ¿Veremos pronto a Carlitos como DT?

La opinión del plantel de Boca tras las disculpas de Almendra

Una vez más, todos los asuntos internos y externos de Boca quedaron opacados por la novela de Agustín Almendra. El jugador reapareció en una cancha tras más de un mes de castigo y anotó un golazo para la Reserva. Tras su actuación, tomó el micrófono y pidió disculpas públicas.

En el medio de todo esto está el plantel, con algunos que están tan enojados como Darío Benedetto aquel 28 de febrero y otros que quisieron tocar el tema. Puertas adentro, la postura general es la misma: bancar la decisión que tomó el entrenador en su momento.

Todo indica que, tras su auspicioso regreso, Almendra continuará sumando minutos en Reserva pero sin posibilidad de volver a Primera (al menos mientras esté Battaglia). El Consejo y Riquelme quieren recuperarlo, pero la última palabra es del DT.

Se supo: el motivo por el que Battaglia no quiere "perdonar" a Almendra

El periodista Augusto César reveló en "ESPN F12" algunos detalles de la interna y contó que el jugador se lleva bien con todos sus colegas del club. "Cuando Almendra se cruza con los jugadores en el predio, hay saludos. Es un chico querido en el club. Tiene 22 años pero tiene muchísimos partidos en Primera y se crió en Boca. Tiene relación con todos los grandes y los chicos del plantel", aseguró.

Según explicó el cronista, la gran mayoría del plantel no tendría problemas en volver a tener a Almendra en el día a día: "Todos coinciden en que lo que hizo Almendra no estuvo bien. De ahí a exponerlo públicamente de la manera en que se hizo... Yo creo que si hacen una votación en el plantel, muchos le darían otra oportunidad. Pero eso es decisión únicamente de Battaglia".

Sin embargo, la postura de Battaglia no cambió y hay un motivo en particular para explicar esa firmeza. "Por lo que hablaba con alguien recién, Battaglia vio la nota de Almendra. Hay que ver si logra dar el brazo a torcer. Él habló con los capitanes y siente que si tuerce la decisión, quedaría muy debilitado. Será un tema a charla entre Almendra, Battaglia y Riquelme", indicó el periodista.