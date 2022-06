En el mundo Boca tienen la cabeza puesta en lo que será el duelo por la CONMEBOL Libertadores frente a Corinthians, pero Juan Román Riquelme no deja de trabajar en el mercado de pases. Como el plantel comandado por Sebastián Battaglia todavía no tiene caras nuevas, en el Consejo de Fútbol buscan resolver las continuidades de algunas piezas fundamentales, como así también el arribo de los refuerzos.

Después de que se confirmara que Carlos Izquierdoz seguirá ligado al Xeneize, ya que no hará uso de la cláusula de salida que tenía fijada para el 30 de junio y se quedará hasta la finalización de su contrato, Riquelme ya sabe que la institución perderá a un jugador muy importante del plantel.

A pesar de que iba a mantener una reunión con los dirigentes y los miembros del Consejo de Fútbol, según informó el periodista de TyC Sports, Germán García Grova, Eduardo Salvio no continuará en Boca y se marchará a Pumas UNAM.

El ex delantero de Benfica y Atlético de Madrid no aceptará las condiciones del contrato que le imponían desde el Xeneize, por lo que ahora continuará con su carrera en el fútbol mexicano, donde no tendrá la disputa de la CONMEBOL Libertadores. De esta manera, queda confirmado que su salida no es por motivos deportivos, sino que económicos.