Un futbolista con pasado en el Xeneize no tuvo filtro a la hora de hablar del goleador noruego. "A mí me gusta otro estilo", expresó.

Erling Haaland volvió a ser protagonista de una noche histórica de Champions League. El noruego, tras su estelar actuación en Manchester City ante Leipzig, se metió en un selecto grupo de futbolistas en convertir 5 goles en un juego de esta competición. Un animal.

Lo que cualquier futbolero piensa cuando ve jugar al noruego u observa sus números, es que el delantero es un crack. Un fuera de serie. Sin embargo, en vivo por TyC Sports, un ex-Boca sorprendió a todos con una relexión más que particular.

"Me parece un goleador fantástico, pero crack no es. No es crack. Es un goleador fantástico, descomunal, va a seguir rompiendo récords, pero me gusta otro estilo. Crack es magia, fantasía, más completo", declaró Pablo Mouche, quien actualmente juega en Atlanta.

Además, el ex-7 del Xeneize lo comparó con Sergio Agüero, referente e ídolo total del club inglés: "¿Hacía goles? Sí, y era habilidoso, enganchaba, se sacaba dos o tres tipos de encima. Es más jugador que Haaland”.