No se vio en TV: el consejo que Úbeda desechó de su ayudante antes de sacar a Zeballos en la derrota de Boca ante Racing

La eliminación de Boca ante Racing por el Torneo Clausura sigue dejando tela para cortar, especialmente la cuestionada sustitución de Exequiel Zeballos a los 30 minutos del segundo tiempo, una decisión que generó fastidio desde en los hinchas hasta en el propio Leandro Paredes dentro de la cancha. Y ahora, un video inédito añade una capítulo que deja aún más en la mira a Claudio Úbeda, ante una posible contradicción en la explicación dada sobre el cambio.

En conferencia de prensa, Úbeda había justificado su accionar asegurando que el Changuito “estaba cansado”. “Hizo un desgaste físico muy grande cuando estuvo en el campo. Por eso tomamos esa decisión“, sostuvo el Sifón, aludiendo cierta consentimiento en el cuerpo técnico sobre la decisión.

No obstante, así como el propio entorno del jugador desmintió el agotamiento, hablando de “tocuén”, ahora se dio a conocer una secuencia que podría poner dudas sobre la unanimidad técnica para sacar de la cancha al Changuito.

En la previa de la modificación, a través de una cámara alernativa de ESPN, se ve claramente a Juvenal Rodríguez, ayudante de campo, manteniendo una charla con Úbeda sobre el desarrollo del partido. Y fue allí cuando se alcanza a leer sus labios sobre una indicación particular. “Palacios, Palacios“, repitió Rodríguez cerca del oído DT, posiblemente sugiriendo quién debía ser el sustituido.

En ese momento, Úbeda se mantuvo de brazos cruzados, observando el campo, y sin alcanzarse a ver su respuesta, su posterior accionar demuestra que desestimó la recomendación directa de su asistente. Incluso, el chileno Carlos Palacio terminó disputando la totalidad del partido.

Ya con la eliminación consumada, lo cierto es que la decisión del entrenador, sumada a la inesperada derrota, puede costarle muy caro en cuanto a su continuidad en el club de La Ribera. Es que, si bien la dirigencia se mostraba conforme con su trabajo previo, las polémicas tácticas sembraron dudas puertas adentro del Xeneize.

El posteo del Changuito Zeballos tras la derrota

a través de sus redes sociales personales, Exequiel rompió el silencio en medio de este difícil momento. Con un posteo en su cuenta oficial de Instagram, no ocultó su verdadero sentimiento y realizó una sensible publicación. “Muy triste por no llegar al objetivo junto a mis compañeros que tanto queríamos“, escribió Zeballos junto a imágenes en blanco y negro.

En la misma amplió: “Orgulloso que dejamos todo para poder conseguirlo, ahora a levantar cabeza y seguir trabajando que se nos viene un año lleno de objetivos por cumplir“.

