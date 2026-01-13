Carlos Palacios desató un escándalo judicial y financiero en Brasil mientras se recupera de una lesión en Boca

Mientras Carlos Palacios se encuentra recuperándose de una lesión que lo privaría de participar del estreno de Boca en el Torneo Clausura 2026, el domingo 25 de enero como local ante Deportivo Riestra, le tocó ser protagonista de un escándalo judicial y financiero que se desató en Brasil, que derivó en el congelamiento de las cuentas bancarias de Inter de Porto Alegre, club en el que militó entre 2021 y 2022.

La medida dispuesta por el Juzgado Civil del Foro Central de Porto Alegre está vinculada a un litigio por el traspaso del mediocampista chileno procedente de Unión Española, a raíz de una deuda acumulada con quien por entonces ofició como su representante, el empresario Pablo Alain Lecler Fluxa.

Según se avanzó desde ESPN Brasil, Internacional dejó de abonar la totalidad de la comisión pactada con el agente, dando origen a la demanda legal y al posterior congelamiento de sus cuentas. Y aunque el club brasileño solicitó a la Justicia que se suspendieran las restricciones sobre sus activos, no tuvo éxito.

“El Inter había acordado una comisión de 154 mil dólares (aproximadamente 1 millón de reales) al agente en 2021, al momento del traspaso de Palacios. Sin embargo, no realizó el pago completo, lo que generó una deuda que ahora supera los 700 mil reales, equivalentes a unos 130 mil dólares. Si se incluyen las comisiones y los intereses, la cifra se acerca a los 148 mil dólares”, se detalló en el portal.

Palacios no tuvo un buen paso por Inter de Porto Alegre.

El monto total de la comisión estaba estipulado para pagarse en cuatro cuotas de las que el empresario Lecler Fluxa dijo haber recibido solo dos, lo que terminó dando cauce a la demanda. Desde el club aseguraron que ya iniciaron negociaciones para resolver el conflicto tras la conclusión del receso del Poder Judicial, fijado para el 20 de enero.

¿Puede haber consecuencias para Palacios?

Si bien Carlos Palacios es protagonista del litigio judicial que se desató en Brasil, su desenlace no representará ninguna consecuencia a nivel personal debido a que el conflicto involucra de manera directa a Inter de Porto Alegre y su ex agente.

Los números del chileno en Inter

Carlos Palacios no tuvo una buena primera experiencia en el fútbol de Brasil. Con Inter, disputó un total de 35 partidos oficiales pero en la mayoría de ellos lo hizo ingresando desde el banco de suplentes y dejó el club sin marcar goles para recalar en Vasco Da Gama, donde jugó otra temporada antes de regresar a Chile para vincularse a Colo Colo, donde levantó su nivel y terminó tentando a Boca de su fichaje.

