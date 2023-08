En la previa a una semana clave para Boca ya que deberá debutar en la Copa de la Liga para luego jugar por los cuartos de final de la Copa Libertadores, el mundo del Xeneize se vio sacudido por una inesperada orden judicial que permitió un allanamiento en la Bombonera.

Con una causa sobre una posible reventa y falsificación de entradas que se estaría investigando desde diciembre del 2022, el Doctor Pablo Casas a través de la fiscal Celsa Ramírez autorizó a la justicia allanar diversos edificios pertenecientes a Boca y esto podría complicar el calendario del equipo.

Según pudo confirmar Augusto César, la demora del allanamiento, el cual comenzó a la mañana y continúa entrada la tarde, podría llevar a la cancelación del partido ante Platense ya que se demoró la organización del mismo a causa de que nadie puede entrar o salir de la Bombonera.

Más allá de lo que se determine a futuro, con una posible clausura del estadio, el operativo de seguridad para el partido que debe jugarse el próximo viernes a partir de las 21:00 aún no pudo comenzar y de no hacerlo hoy no habría garantías.

En base a esto, desde Boca anunciaron que habrá un comunicado en la tarde de este jueves para dar claridad sobre este hecho que enciende las alarmas en todo el club antes de una semana muy complicada en cuanto a lo deportivo.

¿Qué se incautó en el allanamiento a Boca?

Sobre el accionar de la justicia en la investigación lo que se pudo conocer es que se han incautado varios documentos, grabaciones de seguridad y computadoras del estadio, de las oficinas dirigenciales y de la bombonerita.

El equipo que paró Almirón pensando en Platense

Javier García; Lucas Blondel, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Exequiel Zeballos, Ezequiel Fernández, Jorman Campuzano, Lucas Janson; Darío Benedetto, Edinson Cavani.