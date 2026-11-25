Tras ganar la Copa Sudamericana y la Tabla Anual, el Vasco reflejó sus ganas de seguir consiguiendo títulos para el Xeneize.

Boca Juniors derrotó a Independiente Rivadavia por 2-0 este miércoles en La Bombonera en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Con goles de Leandro Paredes y Miguel Merentiel, el Xeneize se metió en la siguiente instancia y va por más.

Tras las conquistas de la Tabla Anual y la Copa Sudamericana y con la final de la Copa Argentina por delante, el club de la Ribera quedó a tres victorias del título de este segundo semestre. Rodolfo Arruabarrena no se queda con eso y quiere que su plantel no saque el pie del acelerador.

En conferencia de prensa, el Vasco reflejó su deseo de que su equipo continúe rindiendo en la recta final del semestre con los objetivos que siguen en pie para el equipo.

“Nunca estoy conforme. No lo voy a estar nunca. No creo que yo sea la persona apta para hablar de mi equipo. No me gusta. Cada uno tiene su opinión. En el fútbol hay mucha variante y cada uno tiene sus gustos”, inició el entrenador del Xeneize.

“NO HAY QUE RELAJARSE, HAY QUE SEGUIR INSISTIENDO” El Vasco Arruabarrena tiene un solo objetivo… ¡GANAR TODO! pic.twitter.com/y3qjCKLVjg — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2026

Y siguió: “Lo que tratamos de hacer y creo que están logrando es que los hinchas de Boca se sientan identificados con el equipo, saliendo jugando, tirándose al piso, haciendo jugadas de triangulación. Esto es Boca y lo que nos gusta a todos es ver que el equipo deja todo. De eso no me puedo quejar de los chicos desde el primer día que vine acá”.

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Arruabarrena elogió el presente de Villa en Boca

“Sebastián ha crecido muchísimo. Es un jugador de jerarquía, que el uno contra uno hace diferencia. En los partidos importantes siempre aparece y está teniendo un nivel muy bueno. Cuando hay un funcionamiento colectivo siempre resaltan las individualidades”, analizó el entrenador.

“Tiene que seguir. No hay que aflojar. Siempre hay una competencia en los puestos y hace que los rendimientos estén más elevados. Contento por él y esperemos que siga por ese camino”, añadió.

Cuándo juega Boca los cuartos de final del Torneo Clausura 2026

Lo próximo para Boca son los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El Xeneize enfrentará en La Bombonera a Gimnasia La Plata el próximo domingo 30 de noviembre a las 22.

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Así está el cuadro del Torneo Clausura 2026

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