Mientras prepara el próximo partido, el entrenador de Boca también puso la mira en la máxima ilusión internacional del club.

Este sábado por la noche, Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 y cortó la extensa sequía de 18 años sin conseguir títulos internacionales. En ese sentido, el día post a la final Rodolfo Arruabarrena decidió romper el silencio en la puerta del hotel de la delegación y dejó múltiples frases que hicieron ruido en el ambiente.

Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con ESPN, el Vasco fue sincero. “Descansé bastante. Estoy bien y contento“, declaró el director técnico del Xeneize en primera instancia. Pocos segundos más tarde, hizo hincapié en el regreso al país y fue ahí cuando expresó: “Ahora a programar la vuelta, veremos cómo se despiertan los chicos“.

Lejos de achicarse, fue ambicioso y sentenció: “Esta es la base para el próximo año apuntar a todos los torneos. La Libertadores es especial para el hincha y el club“. Eso sí, hizo una aclaración y manifestó: “Hay que ver con quién competís, los brasileños son fuertes económicamente y traen jugadores de Europa, pero Estudiantes está demostrando que se puede pelear“.

Rodolfo Arruabarrena y Leonel Flores, con el trofeo de la Copa Sudamericana 2026. (@BocaJrsOficial)

Por otro lado, habló sobre Juan Román Riquelme y la conversación que tendrán en estas horas. “Con el presidente hablamos. Ahora quiero saber el tema de la Copa Argentina porque ya hay rumores. Martín me manda mensajes, je“, soltó el Vasco. Además, luego agregó: “En el avión vamos a hablar más tranquilos. Tenemos un tiempo largo para charlar bastante“.

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Como no podía ser de otra manera, también contó: “A los turros no los maneja nadie, se manejan ellos. Son buenos pibes. Alguna vez hay que retarlos un poquito. Pero tienen ganas, son del club“. Sin embargo, también incluyó al os chilenos y soltó: “Algunos wachiturros son extranjeros. Pero están comprometidos, esperemos que sigan consiguiendo cosas“.

Los futbolistas de Boca denominados “Wachiturros”. (@BocaJrsEN_)

A su vez, hizo referencia a la importancia de la Copa Sudamericana para este plantel. “Era importante, lo necesitaba el club y también los hinchas. Pero esto es muy dinámico, ya me pasó como jugador. Cuando gané la Libertadores no me di cuenta, con el tiempo va cayendo la ficha y esto será lo mismo“, sostuvo el entrenador de Boca ante el micrófono.

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"SÉ QUE ES IMPORTANTE, QUE LO NECESITÁBAMOS"



El Vasco Arruabarrena sobre la consagración de Boca en la CONMEBOL #Sudamericana



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El posteo de Arruabarrena en Instagram

“Un sueño cumplido. El camino sigue y quedan desafíos importantes por jugarse. Felicitaciones a los jugadores, al staff, a los hinchas y a todos los que hacen grande a este club desde cada rincón. Seguimos, con la cabeza en lo que viene y el compromiso de siempre“.