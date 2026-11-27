El próximo domingo por la noche, Boca recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata por el duelo de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El partido que se jugará a las 20.30 horas en La Bombonera será crucial para definir al clasificado a las semifinales. En ese sentido, Rodolfo Arruabarrena ya prepara la formación inicial que buscará el boleto a la semifinal.

Los futbolistas de Boca en La Bombonera. (Getty Images)

Cabe recordar que para llegar a esta instancia el Xeneize venció 2-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza con una sólida actuación, solo 4 días después de ser campeón. En contraparte, el Lobo eliminó a Newell’s en los octavos de final, al imponerse por 4-2 en un partidazo que se definió en el alargue y hasta contó con incidentes tras el final.

Lo cierto es que Boca pone todo. Con la clara intención de asegurar la clasificación y a pesar de la ardua seguidilla y a la inminente final de la Copa Argentina, Arruabarrena haría solo un cambio. De hecho, es obligado y no por elección, ya que se trata de la lesión de Milton Delgado, que el miércoles debió ser reemplazado en el primer tiempo.

Milton Delgado, mediocampista de Boca. (Getty Images)

En lugar del formado en Boca Predio, en su lugar regresaría Santiago Ascacibar, que descansó frente a Independiente Rivadavia y no sumó minutos para llevar a cabo su respectiva recuperación. De esta manera, Tomás Belmonte seguiría en el equipo como el tercer integrante de la mitad de la cancha, pero esta vez en lugar del juvenil y no del Ruso.

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Un dato importante a tener en cuenta es que Leandro Paredes será titular ya que se encuentra en óptimas condiciones físicas y no quiere perderse ningún partido en esta recta final de la temporada tan decisiva. A su vez, el arquero y la defensa serán los mismos, mientras que los 3 atacantes vuelven a repetirse debido a que no habría más modificaciones.

Leandro Paredes y Tomás Aranda, figuras de Boca. (Getty Images)

La probable formación de Boca ante Gimnasia y Esgrima de La Plata

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Tomás Aranda; Sebastián Villa, Miguel Merentiel.