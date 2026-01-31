Ascacibar y Ángel Romero, en la lista: los convocados de Boca para recibir a Newell’s

Boca ya tiene todo listo para enfrentar a Newell’s. Después de la derrota de visitante ante Estudiantes, Claudio Úbeda confirmó la lista de convocados con los futbolistas que buscarán volver a ganar en La Bombonera, en lo que será la tercera fecha del Torneo Apertura 2026.

Las principales novedades son las apariciones de Santiago Ascacibar y Ángel Romero, los dos refuerzos del Xeneize en este mercado de pases. Ambos integran la nómina por primera vez y se perfilan para debutar como titulares en un equipo necesitado de una victoria.

Entre los que perdieron su lugar en la lista aparece Lucas Blondel, que perdió la pulseada con Marcelo Weigandt tras su regreso de Inter Miami. Además, Lucas Janson también sale de la convocatoria por lesión, además del juvenil Camilo Rey Domenech.

El partido se llevará a cabo este domingo 1 de febrero a partir de las 19.15 en el Estadio Alberto J. Armando y con el arbitraje de Darío Herrera. Todo se podrá ver a través de la pantalla de ESPN Premium.

La lista de convocados de Boca

Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

Defensores: Juan Barinaga, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Kevin Zenón, Agustín Martegani y Tomás Aranda.

Delanteros: Ángel Romero, Iker Zufiaurre, Gonzalo Gelini y Exequiel Zeballos.

La probable formación de Boca vs. Newell’s

De no haber sorpresas de último momento, Boca podría enfrentar a Newell’s con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos.

